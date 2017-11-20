Сотрудники Восточного не знают о судьбе выселенного с космодрома кота

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 ноя — РИА Новости, Елена Тимошенко. О судьбе кота, который жил рядом со стартовым столом космодрома Восточный в Амурской области и которого переселили перед первым пуском, ничего неизвестно, рассказали РИА Новости сотрудники космодрома.
"Кота увезли в Циолковский (наукоград рядом с космодромом Восточный — ред.), где он сейчас, неизвестно. Тогда на стартовом столе работали сотни людей, сложно сказать, где сейчас кот. Сложно сказать, и откуда он появился, пришел сам или принесли", — рассказали РИА Новости опрошенные сотрудники космодрома.
Собеседники агентства рассказали, что на Восточном в вахтовом городке живет много собак.
"В вахтовом городке, на КПП щенков много, молоко им покупаем", — рассказали сотрудники космодрома.
В июле вице-премьер России Дмитрий Рогозин анонсировал третий запуск с Восточного 22 декабря этого года, второй запуск, по его словам, состоится 28 ноября. На декабрь намечен пуск "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №3 и №4. В ноябре ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1.