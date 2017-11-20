Сотрудники Восточного не знают о судьбе выселенного с космодрома кота

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 ноя — РИА Новости, Елена Тимошенко. О судьбе кота, который жил рядом со стартовым столом космодрома Восточный в Амурской области и которого переселили перед первым пуском, ничего неизвестно, рассказали РИА Новости сотрудники космодрома.

Как сообщалось ранее, до первого пуска на космодроме Восточный примерно в ста метрах от стартового стола рядом с мобильной башней обслуживания жил небольшой черный кот, его принес и оставил кто-то из рабочих. Было принято решение, что на время подготовки и проведения первого пуска бездомное животное, откликающееся на разные имена, эвакуируют со стартового комплекса.

"Кота увезли в Циолковский (наукоград рядом с космодромом Восточный — ред.), где он сейчас, неизвестно. Тогда на стартовом столе работали сотни людей, сложно сказать, где сейчас кот. Сложно сказать, и откуда он появился, пришел сам или принесли", — рассказали РИА Новости опрошенные сотрудники космодрома.

Собеседники агентства рассказали, что на Восточном в вахтовом городке живет много собак.

"В вахтовом городке, на КПП щенков много, молоко им покупаем", — рассказали сотрудники космодрома.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.

В июле вице-премьер России Дмитрий Рогозин анонсировал третий запуск с Восточного 22 декабря этого года, второй запуск, по его словам, состоится 28 ноября. На декабрь намечен пуск "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №3 и №4. В ноябре ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1.