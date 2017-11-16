На Байконур доставили первый ангольский спутник

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Спутник связи "Ангосат", созданный в России по заказу Анголы, доставлен на космодром Байконур, сообщает Роскосмос.

"Шестнадцатого ноября 2017 года космический аппарат "Ангосат", созданный в РКК "Энергия" по заказу министерства телекоммуникаций и информационных технологий Республики Ангола, был доставлен на космодром Байконур", — отмечается в сообщении.

После транспортировки космического аппарата на технический комплекс будут проведены работы по стыковке космического аппарата "Ангосат" с разгонным блоком. Запуск спутника запланирован на 7 декабря на ракете-носителе "Зенит-2SБ".

"Ангосат" будет обеспечивать вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию Республики Ангола, а также на территорию всего африканского континента. Проект "Ангосат" предусматривает создание спутника связи с ретранслятором, запуск его на геостационарную орбиту и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания.