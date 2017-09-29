Ракета-носитель "Чанчжэн-2В" успешно стартовала с космодрома Сичан

ПЕКИН, 29 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай в пятницу провел успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2В" с космодрома Сичан в провинции Сычуань, сообщает агентство Синьхуа.

Пуск ракеты никак ранее не анонсировался, подробностей о том, что находится на борту ракеты-носителя, пока предоставлено не было.

Для серии ракет-носителей "Чанчжэн" это был уже 251 пуск.