Экипаж миссии МКС-50/51 перешел на борт "Союза" и задраил люки

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото

КОРОЛЕВ (Московская область), 2 июн — РИА Новости. Экипаж миссии МКС-50/51 перешел на борт корабля "Союз МС-03" и закрыл переходные люки между кораблем и Международной космической станцией, сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами (ЦУП).

"Космонавт Олег Новицкий и астронавт Тома Песке перешли с Международной космической станции в корабль "Союз МС-03" и задраили люки. Ожидается, что в 13.50 мск корабль отстыкуется от МКС и начнет возвращение на Землю", — сообщил представитель ЦУП.

Приземление спускаемого аппарата ожидается в 17.11 мск в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Всего время пребывания космонавтов на станции составило 197 суток.