Экипаж миссии МКС-50/51 перешел на борт "Союза" и задраил люки
КОРОЛЕВ (Московская область), 2 июн — РИА Новости. Экипаж миссии МКС-50/51 перешел на борт корабля "Союз МС-03" и закрыл переходные люки между кораблем и Международной космической станцией, сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами (ЦУП).
"Космонавт Олег Новицкий и астронавт Тома Песке перешли с Международной космической станции в корабль "Союз МС-03" и задраили люки. Ожидается, что в 13.50 мск корабль отстыкуется от МКС и начнет возвращение на Землю", — сообщил представитель ЦУП.
Приземление спускаемого аппарата ожидается в 17.11 мск в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Всего время пребывания космонавтов на станции составило 197 суток.
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-03" стартовала с Байконура.
Участники основного экипажа 50/51-й экспедиции на Международную космическую станцию астронавт ESA Тома Песке и космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий (слева направо).
Полет до МКС будет проведен по так называемой "длинной схеме" — в течение двух суток после запуска, чтобы протестировать системы, применяемые на кораблях новой серии.
Стыковка с МКС намечена на 20 ноября в 1.02 мск в автоматическом режиме.
Транспортные корабли новой модификации "Прогресс МС" и "Союз МС" разработки и производства РКК "Энергия" были созданы в результате глубокой модернизации кораблей "Прогресс М" и "Союз ТМА".
Участник основного экипажа 50/51-й экспедиции на Международную космическую станцию астронавт ESA Тома Песке.
"Союз МС-03" доставит на МКС космонавта Роскосмоса Олега Новицкого, астронавта ЕSА Тома Песке и астронавта NASA Пегги Уитсон.
Участник основного экипажа 50/51-й экспедиции на Международную космическую станцию астронавт ESA Тома Песке во время продувки скафандра.
Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-03".
Участница основного экипажа 50/51-й экспедиции на Международную космическую станцию астронавт NASA Пегги Уитсон.