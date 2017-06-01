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РИА Наука
Космос

Вернувшиеся с МКС космонавты мечтают вновь отправиться в космос

13:1801.06.2017
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© РИА Новости / Михаил Джапаридзе/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкКосмонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков. Архивное фотоКосмонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Джапаридзе/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 1 июн – РИА Новости. Вернувшийся с МКС в апреле экипаж завершил послеполетную реабилитацию и мечтает вновь отправиться в космос. Об этом сами космонавты рассказали журналистам в четверг на торжественной встрече в Центе подготовки космонавтов.

МКС. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Фёдор Юрчихин
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"Мы давно уже адаптировались к земным условиям и готовы выполнять новые задачи. Желание нового полета у нас не пропадало, начиная еще с пребывания на станции. С момента посадки оно только усиливается. Ждем решения врачей и дальнейших назначений", — сказал российский космонавт Сергей Рыжиков.

"Это наша профессия, мы живем пока летаем. Самочувствие наше хорошее, но последнее слово скажут наши врачи", — поддержал коллегу космонавт Андрей Борисенко.

О желании вновь полететь в космос заявил и американский космонавт Шейн Кимброу. "Конечно готов к новому полету", — сказал он по-русски.

По словам космонавтов, их полет прошел на одном дыхании и оставил после себя только теплые воспоминания.

Космонавты вернулись на Землю 10 апреля. 2 июня с МКС вернется экипаж очередной экспедиции.

Земля в иллюминаторе. Уникальные снимки нашей планеты из космоса
© Фото : Public DomainПервая фотография Земли была сделана 24 октября 1946 года американской автоматической ракетой V-2 с суборбитальной высоты, около 105 км. Серия снимков производилась 35-миллиметровой кинокамерой на черно-белую пленку.Первый снимок Земли из космоса. 24 октября 1946
© Фото : Public Domain
Первая фотография Земли была сделана 24 октября 1946 года американской автоматической ракетой V-2 с суборбитальной высоты, около 105 км. Серия снимков производилась 35-миллиметровой кинокамерой на черно-белую пленку.
© NASA / Scott KellyСнимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.Земля снятая с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
Снимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
© NASA / Norman Kuring, NASA’s Ocean Color webСнимок Каспийского моря, сделанный из космоса.Снимок Каспийского моря
© NASA / Norman Kuring, NASA’s Ocean Color web
Снимок Каспийского моря, сделанный из космоса.
© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center/USGSВид на национальный заповедник дикой природы "Дельта Юкона" на Аляске из космоса.Дельта Юкона, Аляска. 2002 год
© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center/USGS
Вид на национальный заповедник дикой природы "Дельта Юкона" на Аляске из космоса.
© NASA / Scott KellyСнимок Австралии, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.Австралия снятая с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
Снимок Австралии, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
© Фото : Роскосмос/Герман ТитовПервым из космонавтов сфотографировал Землю Герман Титов. Этот снимок был сделан 55 лет назад – в 1961 году.Первая фотография Земли из космоса космонавта Германа Титова. 1961 год
© Фото : Роскосмос/Герман Титов
Первым из космонавтов сфотографировал Землю Герман Титов. Этот снимок был сделан 55 лет назад – в 1961 году.
© NASA / Scott KellyСнимок Земли, сделанный с Международной космической станции.Вид Земли снятый с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
Снимок Земли, сделанный с Международной космической станции.
© Фото : Роскосмос/Сергей ВолковЭкзотические острова Карибского моря, снятые российским космонавтом Сергеем Волковым с Международной космической станции.Экзотические острова Карибского моря снятые с МКС
© Фото : Роскосмос/Сергей Волков
Экзотические острова Карибского моря, снятые российским космонавтом Сергеем Волковым с Международной космической станции.
© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center/USGSВид на изгибы реки Миссисипи в Северной Америке из космоса.Изгибы реки Миссисипи, Северная Америка. 2003 год
© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center/USGS
Вид на изгибы реки Миссисипи в Северной Америке из космоса.
© NASA / Scott KellyСнимок группы Багамских островов "Эксума", сделанный астронавтом Скоттом Келли с борта Международной космической станции.Багамские острова снятые с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
Снимок группы Багамских островов "Эксума", сделанный астронавтом Скоттом Келли с борта Международной космической станции.
© NASAФотография Земли, сделанная с Международной космической станции с помощью длинной выдержки.Фотография Земли с МКС, выполненная с помощью длинной выдержки. 3 октября 2016
© NASA
Фотография Земли, сделанная с Международной космической станции с помощью длинной выдержки.
© NASA / Scott KellyСнимок Австралии, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.Австралия снятая с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
Снимок Австралии, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
© Фото : ESAСкопление планктона в Баренцевом море.Скопление планктона в Баренцевом море,
© Фото : ESA
Скопление планктона в Баренцевом море.
© NASA / Scott KellyСнимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.Земля снятая с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
Снимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
© Фото : Роскосмос/Сергей ВолковВид на Африку с Международной космической станции.Вид на Африку снятый с Международной космической станции
© Фото : Роскосмос/Сергей Волков
Вид на Африку с Международной космической станции.
© NASAПолярное сияние на Земле, снятое с Международной космической станции.Полярное сияние на Земле снятое с Международной космической станции
© NASA
Полярное сияние на Земле, снятое с Международной космической станции.
© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center/USGSМассовые скопления фитопланктона в темной воде вокруг острова Готланд в Балтийском море.Массовые скоплений фитопланктона в темной воде вокруг острова Готланд в Балтийском море. 2005 год
© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center/USGS
Массовые скопления фитопланктона в темной воде вокруг острова Готланд в Балтийском море.
© NASA / Scott KellyСнимок Африки, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.Африка снятая с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
Снимок Африки, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
© Фото : ESAСнимок Тибетского нагорья, сделанный из космоса.Фотография Тибетского нагорья
© Фото : ESA
Снимок Тибетского нагорья, сделанный из космоса.
© NASA / Scott KellyСнимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.Вид Земли снятый с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
Снимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center/USGSСнимок песчаной пустыни Игиди на западе Сахары, сделанный из космоса.Песчаная пустыня Игиди на западе Сахары. 1985 год
© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center/USGS
Снимок песчаной пустыни Игиди на западе Сахары, сделанный из космоса.
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