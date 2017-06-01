Вернувшиеся с МКС космонавты мечтают вновь отправиться в космос

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 1 июн – РИА Новости. Вернувшийся с МКС в апреле экипаж завершил послеполетную реабилитацию и мечтает вновь отправиться в космос. Об этом сами космонавты рассказали журналистам в четверг на торжественной встрече в Центе подготовки космонавтов.

"Мы давно уже адаптировались к земным условиям и готовы выполнять новые задачи. Желание нового полета у нас не пропадало, начиная еще с пребывания на станции. С момента посадки оно только усиливается. Ждем решения врачей и дальнейших назначений", — сказал российский космонавт Сергей Рыжиков.

"Это наша профессия, мы живем пока летаем. Самочувствие наше хорошее, но последнее слово скажут наши врачи", — поддержал коллегу космонавт Андрей Борисенко.

О желании вновь полететь в космос заявил и американский космонавт Шейн Кимброу. "Конечно готов к новому полету", — сказал он по-русски.

По словам космонавтов, их полет прошел на одном дыхании и оставил после себя только теплые воспоминания.

Космонавты вернулись на Землю 10 апреля. 2 июня с МКС вернется экипаж очередной экспедиции.