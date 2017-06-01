Вернувшиеся с МКС космонавты мечтают вновь отправиться в космос
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 1 июн – РИА Новости. Вернувшийся с МКС в апреле экипаж завершил послеполетную реабилитацию и мечтает вновь отправиться в космос. Об этом сами космонавты рассказали журналистам в четверг на торжественной встрече в Центе подготовки космонавтов.
"Мы давно уже адаптировались к земным условиям и готовы выполнять новые задачи. Желание нового полета у нас не пропадало, начиная еще с пребывания на станции. С момента посадки оно только усиливается. Ждем решения врачей и дальнейших назначений", — сказал российский космонавт Сергей Рыжиков.
"Это наша профессия, мы живем пока летаем. Самочувствие наше хорошее, но последнее слово скажут наши врачи", — поддержал коллегу космонавт Андрей Борисенко.
О желании вновь полететь в космос заявил и американский космонавт Шейн Кимброу. "Конечно готов к новому полету", — сказал он по-русски.
По словам космонавтов, их полет прошел на одном дыхании и оставил после себя только теплые воспоминания.
Космонавты вернулись на Землю 10 апреля. 2 июня с МКС вернется экипаж очередной экспедиции.
Первая фотография Земли была сделана 24 октября 1946 года американской автоматической ракетой V-2 с суборбитальной высоты, около 105 км. Серия снимков производилась 35-миллиметровой кинокамерой на черно-белую пленку.
Снимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
Снимок Каспийского моря, сделанный из космоса.
Вид на национальный заповедник дикой природы "Дельта Юкона" на Аляске из космоса.
Снимок Австралии, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
Первым из космонавтов сфотографировал Землю Герман Титов. Этот снимок был сделан 55 лет назад – в 1961 году.
Снимок Земли, сделанный с Международной космической станции.
Экзотические острова Карибского моря, снятые российским космонавтом Сергеем Волковым с Международной космической станции.
Вид на изгибы реки Миссисипи в Северной Америке из космоса.
Снимок группы Багамских островов "Эксума", сделанный астронавтом Скоттом Келли с борта Международной космической станции.
Фотография Земли, сделанная с Международной космической станции с помощью длинной выдержки.
Снимок Австралии, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
Скопление планктона в Баренцевом море.
Снимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
Вид на Африку с Международной космической станции.
Полярное сияние на Земле, снятое с Международной космической станции.
Массовые скопления фитопланктона в темной воде вокруг острова Готланд в Балтийском море.
Снимок Африки, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
Снимок Тибетского нагорья, сделанный из космоса.
Снимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
Снимок песчаной пустыни Игиди на западе Сахары, сделанный из космоса.