"Роскосмос" анонсировал испытания инфраструктуры для контроля беспилотников

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Испытания инфраструктуры для контроля беспилотников в России начнутся в 2017 году, сообщается во вторник на сайте госкорпорации "Роскосмос".

"Практическая отработка новой федеральной системы контроля и управления трафиком малых беспилотных авиационных систем (БАС) на основе технологий ГЛОНАСС начнется в 2017 году. Об этом было объявлено сегодня на 11-м международном навигационном форуме "Навитех", который проходит в Москве с 25 по 28 апреля. Система создается на основе специальной наземной инфраструктуры, разработанной специалистами холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос")", — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении корпорации, разработки специалистов РКС позволят организовать эффективное и безопасное массовое применение беспилотников в воздушном пространстве России.

"Новая наземная инфраструктура в режиме реального времени будет принимать, обрабатывать и распространять информацию о местоположении, маршруте и параметрах полета тысяч БАС над территорией России. Маршрут выстраивается автоматически по заявке оператора летательного аппарата", — отмечает корпорация.