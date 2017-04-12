Матвиенко уверена в успехе сотрудничества России и США в космосе

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия и США заинтересованы в продолжении двустороннего сотрудничества в области изучения космоса, заявила журналистам в среду, в День космонавтики спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Сотрудничество в космической сфере является одним из направлений, "которым мы дорожим, ценим и считаем крайне важным его продолжать, здесь у нас нет противоречий", отметила спикер СФ.

"Мы заинтересованы, и США, и Россия, продолжать это сотрудничество для развития науки. Уверена, что оно будет успешно продолжаться", — сказала Матвиенко.

Парламентарий напомнила, что астронавты из разных стран проходят обучение в российском центре подготовки космонавтов. "Наши космонавты проходят такое же обучение в США, продолжается сотрудничество ученых, специалистов", — заключила она.

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