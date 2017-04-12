Глава ФПИ призвал сделать космические технологии дешевыми и доступными

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Космические технологии будущего должны стать доступными, простыми, дешевыми и многоразовыми, заявил в интервью РИА Новости ко Дню космонавтики директор ФПИ Андрей Григорьев.

"Если говорить о перспективах с горизонтом планирования в 15 и более лет, то я бы выделил три основных направления развития. В будущем космос должен перестать быть уделом избранных, он должен стать более доступным для большинства. Причем не с точки зрения общедоступности полетов в космос, а с позиций массового потребления результатов космической деятельности", — сказал Григорьев.

По его словам, космические услуги должны стать неотъемлемой частью практически всех электронных устройств. К примеру, навигационные космические услуги присутствуют в портативных устройствах уже сейчас, однако перечень таких услуг в будущем должен быть радикально расширен, пояснил собеседник агентства.

"Второе направление — это развитие коммерческого космического рынка, который сегодня находится в начальной стадии формирования. Нужно совершенствовать технологии доступа в космос, сделать их более дешевыми, простыми и доступными. Для этого космические аппараты будущего должны производиться серийно, как автомобили, а не представлять из себя каждый раз уникальный технологический продукт", — добавил Григорьев.

Кроме того, существенную долю в стоимости полетов занимают средства выведения, поэтому должен быть сделан решительный шаг в сторону многоразовых ракет-носителей, созданных с применением новых высокотехнологичных материалов и композиций, заключил Григорьев.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.

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