Эксперт оценил перспективы космонавтики после окончания работы МКС

МОСКВА. 3 апр — РИА Новости. России было бы выгодно развивать орбитальную станцию с предполагаемыми стратегическими партнерами — Китаем, Индией, странами юго-восточной Азии — после прекращения работы МКС, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин опубликовал в своем микроблоге в Twitter сообщение, что "время принятия решения о судьбе орбитальной станции наступило".

"Я считаю, что станция должна быть международной. Во-вторых, если учитывать сроки такого проекта — если считать 2024 год конечным, то это практически 30 лет, такой проект надо развивать с теми странами, которые являются не тактическими, а стратегическими партнерами. Сейчас у нас обрисовываются Китай, Индия, страны юго-восточной Азии. Все они имеют ярко выраженный интерес к развитию пилотируемой космонавтики", — сказал РИА Новости Ионин.

По его словам, оставшиеся до конца действия соглашения о работе станции семь лет — едва достаточный срок для разработки и введения в эксплуатацию космической техники.

"Действительно, надо решение принимать. Как вы знаете, соглашение о работе станции подписано с участниками (с американцами, с европейцами) до 2024 года. Осталось семь лет. С учетом цикла разработки, создания, запуска чего-то нового на месте МКС, в принципе, такой срок и заняло бы", — сказал эксперт.

По мнению Ионина, некоторые участники могут де-факто прекратить свое участие в проекте МКС и ранее 2024 года.

"В принципе, американцы, на мой взгляд, всячески дают понять, что после 2024 года они не намерены продолжать работы на станции, я считаю, что они и пораньше её могут свернуть, все будет зависеть от проектов НАСА и Илона Маска. Если все у них пойдет быстрее, чем сейчас, то, вполне возможно, американцы выйдут из проекта раньше. Формально, может, останутся, а фактически выйдут", — подытожил Ионин.