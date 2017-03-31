Роскосмос прогнозирует рост числа стран, заказывающих эксперименты на МКС

МОСКВА. 31 мар — РИА Новости. Количество стран, по заказу которых проводятся эксперименты на МКС в будущем может быть существенно увеличено, сообщил на заседании экспертного совета военно-промышленной комиссии по вопросам стратегии развития Роскосмоса генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин.

"Существенное расширение состава участников программы планируется. Сейчас очень сложная процедура попадания в состав для проведения космических экспериментов. Планируется упрощение этой процедуры", — сообщил он, говоря о экспериментах, проводимых на международной космической станции.