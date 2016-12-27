На космодроме Плесецк сдали в эксплуатацию комплекс очистных сооружений

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Комплекс очистных сооружений одной из войсковых частей космодрома Плесецк и ряд объектов третьего этапа инженерного обеспечения "Микрорайона №2" города Мирный сдало в эксплуатацию Северо-Западное главное управление Спецстроя России, говорится в сообщении ведомства.

"Вновь построенные современные комплексы очистных сооружений – это полностью автоматизированная замкнутая система, состоящая из канализационных насосных станций, специальных резервуаров и блоков биологической очистки, мембранных аэраторов, миксеров и насосов, а также отдельных складских помещений для хранения химических реагентов и измерительного оборудования", — отмечается в сообщении.

Первые два комплекса, расположенные на территориях отдельных войсковых частей 1-го Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации, переданы заказчику в первом и начале второго полугодиях текущего года. Сооружения сданы в эксплуатацию в соответствии с графиком ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства Космических войск в 2016 году.

В ходе работ по строительству объектов микрорайона №2 "космической гавани" – города Мирный — сотрудники филиалов Северо-Западного главка сдали заказчику объекты третьего этапа строительства инженерного обеспечения микрорайона. Введены в эксплуатацию линия уличного освещения, участок бытовой канализации и система оперативно-диспетчерского контроля теплосети (горячего водоснабжения).