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К чему снятся тараканы: толкование по соннику для мужчин и женщин
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19:37 02.06.2026 (обновлено: 19:38 02.06.2026)
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К чему снятся тараканы: что это значит — толкование по разным сонникам

© Shutterstock/FOTODOM / JLugonStudioТаракан
Таракан - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / JLugonStudio
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Шестаков Антон
Приглашенный эксперт
Антон Шестаков
Врач-психиатр-нарколог высшей категории
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    В большинстве культур таракан во сне — не просто неприятная картинка, а конкретный сигнал. В русской народной традиции он предвещал незваных гостей или перемены в доме, в китайской — богатство. Психологи трактуют такие сны как знак скрытых желаний, тревоги и проблем. Что означают тараканы во сне, толкования популярных сонников — в материале РИА Новости.

    Что означают тараканы: общее значение сна

    Принято считать, что тараканы снятся к деньгам. И чем больше насекомых во сне, тем существеннее будет прибыль у того, кто увидел такой сон. Однако большинство толкователей придерживаются мнения, что тараканы во сне приходят к большому благополучию или, наоборот, — это знак для пересмотра "чистоты" дел.
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    В психологии таракан — символ чего-то "грязного", того, что психика старается вытеснить и затаить глубоко в себе. Поэтому приснившийся вредитель может быть отголоском потаенных желаний, "непристойных" мыслей или быть образом "тени", которую каждый человек старается не показывать окружающим.
    "Тараканы в сновидениях представляют собой типичный аверсивный (вызывающий отвращение) стимул. Инсула (островковая кора — область мозга, обрабатывающая чувство брезгливости и телесного дискомфорта) реагирует на подобные образы так же интенсивно, как на реальный раздражитель. Поэтому сон о тараканах — это прежде всего маркер эмоционального состояния, а не предсказание будущего", — комментирует врач-психиатр, психотерапевт Антон Шестаков.

    К чему снятся тараканы: толкование для мужчин и женщин

    Расшифровка сна, в котором приснился таракан, может отличаться в зависимости от пола сновидца.

    Для женщин

    Если таракан приснился женщине, — это знак скорой встречи гостей в доме. Для одинокой девушки такой сон может предвещать знакомство с человеком, который повлияет на ее карьеру и финансовое положение.
    © РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТараканы
    Тараканы - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
    © РИА Новости / Александр Вильф
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    Тараканы
    С психологической точки зрения, видеть во сне тараканов для женщины — символ скрытых сексуальных желаний, которые нужно проанализировать или принять. Также это может сигнализировать о тревоге за дом, семью и детей.

    Для мужчин

    Для мужчин такой сон — благоприятные изменения в материальном плане. Это может быть повышение зарплаты, выигрыш в лотерею или поступление выгодного предложения.
    В психологическом плане сновидения с насекомыми-вредителями свидетельствуют о тайных страхах мужчины. Возможно, сновидец сомневается в себе, считает истинные желания "нечистыми" или боится что-нибудь начать. Также тараканы могут быть символом навязчивых мыслей.
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    Приснились тараканы: толкование по популярным сонникам

    Главное — учитывать контекст и не акцентировать внимание лишь на одной трактовке.

    Толкование по соннику Миллера

    По мнению психолога Густава Миллера, тараканы во сне — положительный знак. Сновидцу не нужно тревожиться о своих проблемах — ему удастся их решить без помощи посторонних. Однако точное значение сновидения зависит от его контекста:
    • травить насекомых — к хлопотам и приятным событиям;
    • пытаться поймать таракана — признак неуверенности человека в реальной жизни;
    • большие тараканы — символы навязчивых мыслей;
    • рой насекомых — знак сложностей в карьере, которые сновидец способен решить, если приложит достаточно усилий.
    В некоторых случаях такой сон может стать предвестником заболеваний из-за неряшливости.

    Толкование по соннику Фрейда

    Зигмунд Фрейд связывал сны с глубокими психологическими страхами и желаниями. Тараканы, согласно его точке зрения, — скрытое желание о продолжении рода (особенно если они небольшие). Видеть во сне мертвых тараканов или убивать их — признак проблем в сексуальной сфере, скрытой агрессии или неудовлетворения жизнью.
    Если сновидец раздавил насекомое на теле — в реальной жизни возможно возникновение ситуации, которая приведет к неловкости. Травить или давить много тараканов — к измене партнера.
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    Толкование по соннику Ванги

    Согласно соннику Ванги, сны с тараканами притягивают разные перемены в зависимости от сути сна:
    • убить насекомое — к серьезным изменениям в жизни: переезду, смене работы, поступлению в учебное заведение;
    • видеть таракана, ползущего по телу — к нелегким ситуациям;
    • если насекомое ползет по стене — к прибыли.
    Цвет насекомого также влияет на толкование: черный — к хорошим знакомствам, рыжий — к связи с людьми, которые не принесут пользы. Один таракан — к одиночеству, много — успех на работе.
    © РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТараканы
    Тараканы - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
    © РИА Новости / Александр Вильф
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    Тараканы

    Толкование по соннику Нострадамуса

    По мнению Нострадамуса, тараканы — знак денежной удачи и большой прибыли. Однако, прорицатель наделял насекомое и негативным значением. Если во сне приснился рыжий таракан — возможно, в окружении сновидца есть завистник. Ползающий в еде — к неприятным вестям.

    Толкование по соннику Лоффа

    Лофф связывал тараканов с надвигающимися неприятностями. Главное значение имеет количество насекомых: один — к небольшим проблемам, которые сновидец сможет легко решить, много — к многократным спорам.

    Толкование по соннику Цветкова

    Толкователь снов считал приснившихся тараканов — то, на что следует обратить внимание в реальной жизни. Насекомое, ползущее по стене, призывает позаботиться о здоровье. Если таракан полз по одежде — нужно серьезно отнестись к рабочим задачам.
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    Толкование по исламскому соннику

    Исламский сонник трактует такой сон как предвестника добрых новостей и событий. Однако, следует быть внимательным: в окружении сновидца может быть недоброжелатель, который будет пытаться навредить ему. Не нужно проявлять излишней тревожности, только спокойствие поможет избавиться от него.

    Толкование по эзотерическому соннику

    Эзотерический сонник связывает приснившихся тараканов с деньгами. Чем больше насекомых приснилось, тем больше финансовых поступлений получит сновидец. Чтобы это произошло, важно не захламлять пространство и без сожалений избавляться от старых вещей.
    © РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДеньги
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    © РИА Новости / Пелагия Тихонова
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    Деньги

    Толкование по соннику Хассе

    В соннике Хассе, при толковании сна немаловажно, где находились насекомые:
    • в заброшенном доме — к покупке новой недвижимости;
    • в соседней квартире — к переезду;
    • в доме у родителей — к избавлению от финансовых трудностей;
    • в старом жилище — к успеху.
    Тараканы — хороший знак, особенно если сновидец не испытывал к ним отвращения.

    Толкование по восточному соннику Чжоу-гун

    По восточной традиции, насекомые во сне — признак тревоги, мелких неприятностей. Также они показывают количество накопившихся дел, к решению которых следует приступить как можно скорее. Если тараканы кусались во сне — в окружении есть тайный недоброжелатель.
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    Толкование по древнерусскому соннику

    По древнерусскому соннику, тараканы снятся к богатым посетителям.

    Ответы на частые вопросы: к чему снятся тараканы

    Врач-психиатр, психотерапевт Антон Шестаков отвечает на часто задаваемые вопросы.

    К чему снится один таракан?

    — Единичный образ насекомого обычно связан с локальной, но навязчивой тревогой. С позиции когнитивной психологии это проявление обсессивного мышления (обсессии — непроизвольные повторяющиеся мысли, которые человек не может "выключить"): какая-то нерешенная проблема, которую сознание пытается вытеснить, но в фазе быстрого сна, когда контроль ослаблен, она "прорывается" в виде конкретного неприятного символа. Один таракан — один источник беспокойства, который мозг маркирует как что-то отталкивающее, но пока управляемое.
    © Shutterstock/FOTODOM / 1EYEmanТаракан на одежде
    Таракан на одежде - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
    © Shutterstock/FOTODOM / 1EYEman
    Таракан на одежде
    На нейрохимическом уровне такой сон может указывать на повышенный уровень кортизола (гормона стресса), который активирует гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось и формирует состояние хронической настороженности. Если подобный сон повторяется — это повод обратить внимание на источник стресса в дневной жизни.

    Что значит, если во сне убиваешь тараканов?

    — Действие в сновидении — убийство насекомого — отражает активный способ совладания со стрессом. Мозг моделирует сценарий, в котором человек берет ситуацию под контроль. С нейробиологической точки зрения такие сны активируют дофаминергическую систему вознаграждения: успешное действие во сне вызывает выброс дофамина (нейромедиатора мотивации и удовольствия), что создает ощущение удовлетворения даже после пробуждения.
    Однако если убийство тараканов во сне сопровождается не облегчением, а нарастающей тревогой (например, их становится только больше), это может быть проявлением руминации — навязчивого "пережевывания" одних и тех же мыслей без продвижения к решению. Такой сценарий характерен для людей, находящихся в состоянии эмоционального выгорания или скрытого тревожного расстройства.
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    Что означают тараканы, ползающие по телу во сне?

    — Ощущение насекомых на коже во сне — один из наиболее дискомфортных сюжетов, и для этого есть нейрофизиологическое объяснение. Инсула и соматосенсорная кора (зона мозга, обрабатывающая тактильные ощущения) могут генерировать во сне настолько реалистичные сигналы, что человек просыпается с физическим ощущением "мурашек" или зуда. Это явление называется гипнагогическими или гипнопомпическими тактильными галлюцинациями и само по себе не является патологией.
    С психологической точки зрения такие сны часто отражают:
    1. Нарушение личных границ. Ощущение, что кто-то или что-то вторгается в личное пространство, которое человек не может защитить. Это может быть связано с конфликтными отношениями, токсичной рабочей средой или ситуацией, в которой человек чувствует себя беспомощным.
    2. Подавленное чувство отвращения к себе. Дисфункциональные убеждения, связанные с телесным образом или самооценкой, могут проявляться через символику "загрязнения".
    3. Соматизация стресса. Если тело в бодрствовании находится в состоянии мышечного напряжения, мозг во сне "переводит" это напряжение в конкретные тактильные образы.

    К чему снятся большие тараканы?

    — Увеличенный размер объекта в сновидении — классический механизм гиперболизации, который амигдала использует для маркировки угрозы. Чем крупнее образ — тем выше уровень субъективного стресса. С позиции нейробиологии это объясняется тем, что в фазе быстрого сна отсутствует коррекция со стороны префронтальной коры: мозг не может "уменьшить" образ до реальных пропорций, потому что критическое мышление в этот момент подавлено.
    © Shutterstock/FOTODOM / luis2499Таракан
    Таракан - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
    © Shutterstock/FOTODOM / luis2499
    Таракан
    Большие тараканы в сновидении часто символизируют проблему, которая воспринимается как непропорционально масштабная. Это может быть признаком катастрофизации. Если такие сны регулярны, стоит оценить, не находится ли человек в состоянии генерализованной тревоги.

    Что значит видеть во сне мертвых тараканов?

    — Образ мертвого насекомого, в отличие от живого, обычно не активирует амигдалу с той же интенсивностью. С нейрохимической точки зрения такие сны чаще сопровождаются активацией серотонинергической системы (серотонин — нейромедиатор, связанный с ощущением спокойствия и эмоциональной стабильности), что создает нейтральный или даже позитивный эмоциональный фон.
    Психологически мертвые тараканы могут отражать завершение тревожного цикла: проблема, которая долго беспокоила, потеряла свою эмоциональную заряженность. Это может происходить как после реального разрешения ситуации, так и в результате эмоционального отстранения (что не всегда является здоровым механизмом). Если образ мертвых тараканов вызывает не облегчение, а тоску или пустоту — это может указывать на затрудненность в распознавании и выражении собственных эмоций или эмоциональное истощение.
    Источники
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