К чему снятся мухи: что это значит — толкование по разным сонникам

Мухи редко ассоциируются с чем-то приятным. Это отмечают и сонники, связывая такой сон с какими-либо тревогами, назойливыми товарищами или врагами. Что еще говорят популярные сонники, подробный разбор сна от психолога — в материале РИА Новости.

Что означают мухи: общее значение сна

Согласно сонникам, мухи являются предвестниками заболеваний и неприятностей, которые могут возникнуть из-за недоброжелателя или навязчивого человека. При расшифровке такого сна психологи советуют отталкиваться от его настроения и того, что делало насекомое во сне: было назойливым, летало вдали, портило пищу и прочее. Это влияет на характер толкования и позволяет описать психоэмоциональное состояние человека, влияющее на события будущего.

Психоаналитики также считают муху символом скрытой тревоги и беспокойств сновидца. Они могут быть связаны с его здоровьем, состоянием домочадцев или финансовым положением. Кроме того, такой сон может просто ретранслировать то, что происходило или происходит наяву днем, не имея определенного смысла.

"С точки зрения психологии Юнга, появление мух во сне означает, что актуализировались автономные комплексы человека. Такие комплексы есть у каждого, и человек не всегда осознает их, хотя они могут значительно влиять на его жизнь. Мухи обычно ассоциируются с чем-то жужжащим и надоедливым, что может символизировать бытовые проблемы человека, усталость от рутинных рабочих задач или другие раздражающие факторы. Кроме того, мухи могут быть проекцией тревог, навязчивостей и неприятных личностей в кругу общения человека", — объясняет психолог Татьяна Иванова.

К чему снятся мухи: толкование для мужчин и женщин

На значение сна может влиять и пол сновидца, так как женщины и мужчины по-разному переживают определенные эмоции.

Для женщин

Мухи могут сниться женщинам, которые испытывают раздражение, имеют скрытое психологическое напряжение или ежедневно сталкиваются с чем-то негативным.

Миллер считал, что приснившееся насекомое предрекает женщине конфликты на работе или дома. Если она убивает их во сне, — у нее получится наладить дела в личной жизни и встретить свою любовь. Фрейд рекомендовал сновидицам, увидившим мух, быть готовыми к испытаниям судьбы, а Ванга призывала обратить внимание на свое здоровье.

Для мужчин

Мухи в мужском сне — образ скрытого врага и недоброжелателя, который может испортить человеку жизнь. Такое сновидение может быть призывом пересмотреть не только свое окружение, но и свои жизненные приоритеты, расстаться с раздражающими факторами и перестать контактировать с чем-то или кем-то назойливым.

Приснились мухи: толкование по популярным сонникам

При самостоятельной расшифровке важно учесть его сюжет, количество увиденных насекомых, настроение во сне и многое другое.

Толкование по соннику Миллера

В соннике Миллера мухи — символ заразного заболевания, от которого может пострадать сновидец. Также это может быть знаком, что человека окружает много врагов.

© Shutterstock/FOTODOM / kalilipatvideoart Муха сидит на руке человека © Shutterstock/FOTODOM / kalilipatvideoart Муха сидит на руке человека

Толкование по соннику Фрейда

Фрейд ассоциировал мух с детьми и скрытыми сексуальными желаниями человека. Отгонять их и раздражаться — трансляция реального раздражения на детей. Если насекомые кружились вокруг сновидца, — его голову "перегружают" назойливые мысли.

Отрывать лапки или крылышки у мухи во сне, — признак сексуальной неудовлетворенности и желания вступить в отношения с молодым партнером.

Толкование по соннику Ванги

По мнению болгарской провидицы, мухи приходят во сне к неприятностям и наступлению проблемной полосы в жизни сновидца. Рой насекомых — призыв помолиться об усопшем, назойливая муха — необходимость помолиться за близкого человека. Если они облепили еду, — следует ждать неблагоприятных финансовых перемен.

Толкование по соннику Нострадамуса

Нострадамус связывал мух с завистливым окружением, заболеваниями и проблемам с деньгами. Рой мух снится к расставанию с партнером, крупные насекомые — признак магического влияния на сновидца.

Толкование по соннику Лоффа

Лофф считал, что мухи, пришедшие во сне, принесут человеку приятные моменты наяву. Точное значение зависит от того, что делала муха и что происходило во сне.

Толкование по соннику Цветкова

По соннику Цветкова, одна муха снится к печали. Много насекомых олицетворяют приятелей сновидца. Ему стоит обратить внимание, как мухи вели себя и что делали, чтобы понять, как к нему относятся товарищи.

© Shutterstock/FOTODOM / fatimahramlan91 Мухи © Shutterstock/FOTODOM / fatimahramlan91 Мухи

Толкование по исламскому соннику

Согласно исламским традициям, муха во сне может проецировать образ человека, который склонен срываться на окружающих по пустякам, быть импульсивным. Также насекомые означают врагов сновидца: если приснилась одна, — об этом недоброжелателей не стоит беспокоиться, много мух — возможно, враг уже строит коварные планы.

Толкование по эзотерическому соннику

Эзотерика соотносит муху с раздражением — вероятно, сновидцу кто-то покажется излишне требовательным и назойливым. Превратиться в муху — быть неприятным для кого-то. Рой мух — знак перемены окружения.

Толкование по соннику Хассе

Значение сна согласно соннику Хассе:

убивать мух — удачное спасение от неприятностей;

много мух — сплетни;

в пище или напитке — испуг.

Ловить мух во сне — к беде, в которую сновидец попадет по собственной вине.

Толкование по восточному соннику Чжоу-гун

Если мухи садились на одежду или самого человека — в реальной жизни против него готовится заговор или распространяется клевета.

Толкование по древнерусскому соннику

По древнерусскому соннику, мухи снятся к печали и болезням.

Толкование по астрологическому соннику

В астрологическом соннике муха — символ запретных радостей, порочных и радостных увлечений. Убивать ее во сне обещает достойный выход из неприятной ситуации, которая может произойти в жизни.

Ответы на частые вопросы: к чему снятся мухи

На популярные вопросы отвечает психолог Татьяна Иванова.

Что означает сон, в котором много мух или целый рой?

— Рой мух говорит о том, что таких проблем скопилось уже много, и человек теряет контроль и надежду справиться с ними. Это могут быть незавершенные дела, конфликты, неприятные новости, навязчивые мысли и прочий хаос в жизни человека, который он сейчас не в состоянии структурировать.

К чему снится одна муха — есть ли особое значение?

— Одна муха чаще символизирует единичную, но очень болезненную и неприятную ситуацию в жизни человека, которая забирает его ресурсы и заставляет постоянно отвлекаться от чего-то важного. Например, родственник или знакомый, общения с которым невозможно избежать, или обременительную обязанность на работе, от которой невозможно отказаться. Чтобы приблизиться к верной трактовке символа, важно обратить внимание на личные ассоциации и чувства сновидца, а затем связать эту информацию с реальностью.

Что значит, если во сне убиваешь мух?

— Убийство мух может значить предельную степень отчаяния человека, когда он решается перейти в стадию активной борьбы со всем, что мешает ему жить. В зависимости от контекста, это может быть как конструктивная агрессия, направленная на решение проблем, либо деструктивная агрессия, которая лишь усугубляет проблемы. Если при убийстве мух становится больше, это говорит о том, что человек выбрал ошибочную, неэффективную стратегию борьбы.

© Shutterstock/FOTODOM / ANDRANIK HAKOBYAN Мужчина держит мухобойку © Shutterstock/FOTODOM / ANDRANIK HAKOBYAN Мужчина держит мухобойку

К чему снятся мухи, летающие вокруг или кружащиеся над головой?

— Мухи над головой могут означать умственную перегрузку, когда человеку приходится держать в голове слишком много информации, событий и деталей. Его мозг не справляется и нуждается в отдыхе, а потому у него параллельно могут возникать головные боли, состояния забывчивости и прострации. Вся эта "каша в голове" нуждается в структуре, что указывает на необходимость наведения порядка в делах и в жизни.

К чему снятся мухи беременной женщине?

— Мухи в снах беременной женщины могут говорить о том, что сейчас у нее слишком много забот и тревог, связанных с рождением ребенка и его будущим. Возможно, ее беспокоят какие-то мелочи, но при этом она упускает что-то по-настоящему важное. Например, с трудом может подобрать ребёнку имя, но не проявляет должного внимания к своему здоровью. Мухи могут указывать на страхи, утомляющий избыток стимулов внешней среды и отсутствие внутреннего спокойствия.