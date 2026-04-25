К чему снятся умершие: что это значит — толкование по разным сонникам

Сон, в котором приходит умерший человек, — один из самых запоминающихся и тревожащих. После такого сна многие просыпаются с тяжелым чувством и первым делом ищут ответ: к чему это? Народные поверья, психологи и составители сонников отвечают по-разному, но почти каждый источник сходится в одном: просто так покойники во сне не появляются. Толкования из двенадцати сонников — от классических до восточных и исламского — найдите свой случай и узнайте, что означает ваш сон — в материале РИА Новости.

Что означает приснившийся покойник: общее значение сна

Мертвые во сне — устойчивый образ, которому разные культуры придавали особый смысл. В большинстве народных традиций считалось: если покойник снится спокойным, улыбающимся и хорошо одетым, это добрый знак. Если он выглядит встревоженным, зовет с собой или плачет, сон предупреждает о чем-то важном.

Общие значения, на которые указывают сонники:

покойник живой и здоровый — перемены в жизни, нередко к лучшему;

умерший что-то говорит — важное послание, которое стоит запомнить и обдумать;

покойник плачет — тревожный знак, предупреждение о трудностях;

умерший дает что-то — получить подарок от покойника к прибыли или удаче;

покойник забирает вещь — возможные потери или болезнь;

разговаривать с умершим — скоро предстоит принять важное решение;

обниматься с покойным — тоска по ушедшему человеку или затяжная усталость;

умерший зовет с собой — один из самых тревожных образов; почти все сонники трактуют его как предостережение о здоровье.

Потеря близкого человека всегда является травмирующим фактором. Часто следствием возникающего при этом шока становится затянувшаяся стадия неприятия такой ситуации. Согласно исследованию многие люди, недавно пережившие утрату, видят сны, в которых присутствует умерший. В этом случае сон становится единственной возможностью увидеть того, с кем существовала сильная эмоциональная связь. Таким образом психика пытается адаптироваться к новой реальности, компенсировать боль утраты или проработать незавершенный гештальт. Возможно, остались невысказанные слова или чувство вины. Если такие сны повторяются и вызывают состояние тревоги, можно написать письмо ушедшему человеку, которое поможет выразить чувства и слова, оставшиеся невысказанными. Такая практика станет одним из способов восстановления высокого уровня психологического благополучия", — комментирует психолог Ника Болзан.

К чему снится покойный: толкование для мужчин и женщин

Согласно сонникам, значение сна может меняться в зависимости от того, кто именно его увидел.

Для мужчин

Мужчинам приснившийся умерший родственник, по народным сонникам, чаще всего указывает на деловую или профессиональную сферу. Если мужчине снится покойный отец, это знак необходимости принять ответственное решение или пересмотреть жизненный путь. Умерший друг во сне предупреждает о ненадежном окружении. Если покойник во сне улыбается и протягивает руку, дело, за которое взялся мужчина, будет успешным.

Ссориться с умершим во сне для мужчины — к внутреннему конфликту или напряженным отношениям с близкими в реальности.

Для женщин

Женщине приснившийся покойник несет иные значения. По большинству сонников, умершая мать или бабушка во сне — предупреждение о здоровье или семейных трудностях. Если женщине снится умерший любимый человек, это отражение незавершенного горя или тоски.

Целоваться с покойным во сне женщине — знак затяжной болезни или эмоционального истощения. Обниматься с умершим родственником — к тревоге о близких. Если покойник во сне дарит цветы, народный сонник трактует это как скорые перемены в личной жизни.

Приснился умерший: толкование по популярным сонникам

Существует множество сонников, которые предлагают разные толкования увиденному.

Толкование по соннику Миллера

По соннику Миллера, видеть во сне умершего человека живым — предвестие тревог и волнений. Если покойник выглядит счастливым и здоровым, Миллер трактует это как добрый знак: дела наладятся, тревоги отступят. Разговаривать с умершим во сне Миллер считает предупреждением: вас ждет неприятная новость или сложная ситуация, требующая обдуманных действий.

Если умерший родственник во сне просит о помощи, по Миллеру, это сигнал обратить внимание на собственное здоровье или дела, которые давно откладываются.

Толкование по соннику Фрейда

Зигмунд Фрейд рассматривал сны с умершими как отражение незавершенных эмоциональных процессов. По его соннику, покойник во сне — это не предсказание, а символ подавленных чувств: вины, тоски, незакрытого конфликта. Если снится умерший, с которым при жизни были сложные отношения, психика пытается завершить то, что осталось незаконченным.

Обниматься с покойным во сне Фрейд трактует как желание вернуть утраченную близость. Ссориться с умершим — признак внутреннего конфликта, который человек переносит на образ ушедшего.

Толкование по соннику Ванги

Сонник Ванги придает снам с умершими пророческий смысл. По ее толкованию, покойник, который приходит во сне спокойным и молчаливым, — добрый знак: предки охраняют спящего. Если умерший что-то говорит, нужно постараться запомнить слова: Ванга считала такие сны вещими.

Умерший родственник, зовущий с собой, по соннику Ванги, — серьезное предупреждение о болезни или опасности. Покойник, который плачет во сне, — к бедам в семье или трудному периоду для близких.

Толкование по соннику Нострадамуса

По соннику Нострадамуса, умершие во сне — вестники перемен. Видеть покойника живым и деятельным — к крупным событиям, которые перевернут привычный уклад жизни. Беседу с умершим во сне Нострадамус трактовал как знак: человеку предстоит узнать нечто важное, что изменит его взгляды.

Если покойник во сне дает какой-либо предмет, по Нострадамусу, это символ передачи знания или опыта. Агрессивный умерший во сне предупреждает о скрытых врагах или предательстве.

Толкование по соннику Лоффа

Сонник Лоффа подходит к снам с умершими с позиции личного опыта сновидца. По Лоффу, значение сна определяется прежде всего тем, какие чувства он вызвал. Если после сна с покойником осталось ощущение покоя и тепла, это завершение, примирение. Если страх и тревога — незакрытые отношения требуют внутренней работы.

Лофф не дает однозначных предсказаний: он считает, что умерший во сне всегда означает что-то личное для конкретного человека. Повторяющиеся сны с одним и тем же покойником — сигнал, что подсознание возвращается к неразрешенной теме.

Толкование по соннику Цветкова

Евгений Цветков трактует умершего во сне как предупреждение о переменах в реальной жизни. По его соннику, покойник, который выглядит живым и спокойным, — к долгой жизни и здоровью видевшего сон. Умерший в гробу — знак завершения какого-то дела или периода.

Разговаривать с покойником по Цветкову — к важным новостям. Если умерший во сне улыбается и протягивает руку, вас ждет удача в делах. Покойник, который плачет или ругается, — к неприятностям или размолвке с близкими.

Толкование по исламскому соннику

Исламский сонник придает снам с умершими особое духовное значение. По этому источнику, если покойник снится в хорошем состоянии, его душа пребывает в покое, и сон несет утешение живым. Умерший, который что-то просит во сне, — знак того, что за него нужно помолиться или совершить садака (пожертвование).

Исламский сонник особо предостерегает от сна, в котором покойник зовет с собой: это расценивается как напоминание о собственной смертности и призыв уделить больше внимания духовной жизни. Обниматься с умершим родственником по исламскому соннику — к долгой жизни.

Толкование по эзотерическому соннику

Эзотерический сонник рассматривает умерших во сне как посланников тонкого мира. По этому источнику, покойник, который приходит во сне с конкретным посланием, — не просто образ памяти, а реальный контакт с душой ушедшего. Слова, сказанные умершим во сне, рекомендуется записывать и обдумывать.

Если умерший во сне выглядит светлым и радостным, по эзотерическому соннику, его переход прошел благополучно, беспокоиться не о чем. Темный или тревожный образ покойника — призыв к молитве или медитации за ушедшего.

Толкование по соннику Хассе

По соннику Хассе, умерший родственник во сне — знак того, что вам предстоит важный выбор. Если покойник во сне спокоен и молчит, выбор будет удачным. Если говорит или жестикулирует — нужна осторожность.

Хассе особо выделяет сны, в которых умерший дает еду или питье: это трактуется как предупреждение о болезни. Получить от покойника деньги — по соннику Хассе, к неожиданным расходам. Обниматься с умершим — к тоске и одиночеству в ближайшее время.

Толкование по восточному соннику Чжоу-гун

Восточный сонник Чжоу-гун — один из древнейших китайских источников толкования снов. По этому соннику, видеть умершего родителя во сне — добрый знак: предки благоволят к спящему, дела пойдут в гору. Разговаривать с покойным дедом или бабушкой — к мудрому совету, который вскоре получите от старшего человека в реальности.

Умерший, который плачет во сне, по Чжоу-гун, — предупреждение о трудностях. Если покойник смеется, вас ждет неожиданная радость или приятный сюрприз. Идти куда-то с умершим во сне — к дальней дороге или переменам в жизни.

Толкование по древнерусскому соннику

Древнерусский сонник опирается на народные поверья и передавался из уст в уста. По этому источнику, умерший, который приходит во сне и молчит, — к перемене погоды или переменам в судьбе. Если покойник что-то говорит, слова нужно запомнить: наши предки считали такие послания вещими.

Увидеть во сне похороны незнакомого человека, по древнерусскому соннику, — к долгой и здоровой жизни. Присутствовать на похоронах знакомого — к известию о чужой болезни. Покойник, который оживает в гробу, — к неожиданному возвращению того, кого давно не видели.

Толкование по астрологическому соннику

Астрологический сонник связывает значение снов с умершими с положением планет и знаком зодиака спящего. По этому источнику, для знаков Воды (Рак, Скорпион, Рыбы) сон с покойником особенно значимый: он указывает на кармические связи и незавершенные уроки прошлого.

Для знаков Земли (Телец, Дева, Козерог) умерший во сне — знак необходимости подвести итоги и завершить начатые дела. Знакам Огня (Овен, Лев, Стрелец) астрологический сонник рекомендует после такого сна прислушаться к интуиции. Знакам Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей) — обратить внимание на общение с близкими.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Ответим на распространенные вопросы — к чему снится покойник.

К чему снится, что покойник зовет с собой

Это один из самых тревожных образов в большинстве сонников. Сонник Ванги трактует его как предупреждение о болезни — своей или кого-то из близких. Исламский сонник призывает в ответ на такой сон уделить внимание молитве и духовной жизни. По народным поверьям, ни в коем случае нельзя соглашаться идти с покойником во сне: если во сне удалось отказаться, опасность миновала.

Древнерусский сонник советует после такого сна поставить свечу за упокой приснившегося и не рассказывать сон посторонним до захода солнца.

К чему снится живой человек как покойник

Видеть живого человека мертвым во сне не повод для паники, но сонники относятся к этому образу серьезно. По соннику Миллера, такой сон предупреждает о беспокойстве за этого человека или о надвигающихся переменах в ваших отношениях с ним.

Сонник Цветкова трактует этот образ как символ завершения: что-то в отношениях с этим человеком подходит к концу — этап, договоренность или привычная роль. По народным поверьям, увидеть живого человека в гробу — к его долголетию.

Что значит сон, в котором покойник оживает

Оживший покойник во сне — один из самых неоднозначных образов. По соннику Ванги, это предвестие неожиданного события, которое изменит привычный ход вещей. Сонник Нострадамуса трактует ожившего умершего как символ возрождения: что-то, что казалось потерянным (дело, отношения, надежда) может вернуться.