К чему снится мышь: что это значит — толкование по разным сонникам

Согласно примете, мышь во сне — предвестник мелких хлопот. Это подтверждают некоторые сонники, однако психологи относят грызуна к символам скрытой тревоги. В любом случае все зависит от цвета животного, действий во сне и других факторов. Расшифровки сна по популярным сонникам, версии трактовки от психолога — в материале РИА Новости.

Что означает мышь: общее значение сна

Мышь во сне может ассоциироваться с раздражающим фактором или неприятным человеком, который беспокоит сновидца наяву. Также грызун может быть символом тревоги из-за неразрешенных задач, внутреннего конфликта или желанием спрятаться от мира, особенно если животное тоже ищет убежище во сне.

При расшифровке сна важно обратить внимание на само отношение к мыши, какого цвета она была, что делала и как выглядела окружающая обстановка. Если человек испытывал отвращение или страх — это может быть признаком внутренней борьбы со своими недостатками. Если мышь вызвала умиление — возможно, он нуждается в понимании или не может принять свой страх.

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"Отдельно важны культурные ассоциации. Для кого-то мышь — это милый Микки Маус (то есть все хорошо), для кого-то — мышиный король из "Щелкунчика" (угроза), для кого-то — герои мультфильма про Леопольда (хитрость, игра, которые предстоят в жизни). Даже компьютерная мышь может что-то означать: у айтишника живая мышь во сне это буквально про компьютерную мышь, работу и контроль. Поэтому главный вопрос не "к чему снится мышь", а что для вас означает этот образ и какие чувства он вызывает. Именно через это сон он и "говорит" с нами", — объясняет психолог Родион Чепалов.

К чему снится мышь: толкование для мужчин и женщин

Психологи и эзотерики отмечают: пол человека, которому приснилась мышь, также важен при трактовке сна.

Для женщин

По мнению психологов, если женщине приснилась мышь, — ее тревожит внутреннее беспокойство или одолевает чувство уязвимости. Возможно, ей хочется чувствовать безопасность и комфорт, что транслируется в не совсем приятном сне.

В некоторых сонниках указаны другие значения. Миллер считал: если во сне девушка увидела грызуна на своей одежде, ее ждет скандал, главным виновником которого будет она. Психолог также был уверен, что мышь — образ тайных врагов и неприятелей, которые желают навредить молодой девушке в реальной жизни.

Дэвид Лофф — еще один психолог и толкователь снов, который считал мышь образом врага или нечестного человека. Особенно если что-то украло у девушки.

Для мужчин

По Миллеру, мужчину, который увидел во сне мышей, ожидают неприятности на работе и в компании друзей. Ванга предрекала материальные трудности сновидцу.

В исламском соннике приснившаяся во сне мышь олицетворяет грешную, конфликтную женщину, с которой сновидец в скором времени свяжет свою жизнь. По Хассе, поймать мышь мужчине — к неожиданному подарку или финансовым поступлениям.

Приснились мыши: толкование по популярным сонникам

Варианты толкования сна из популярных сонников.

Толкование по соннику Миллера

По Миллеру, приснившаяся мышь предвещает неприятные хлопоты в доме, неискренность друзей и неожиданные новости на работе, в бизнесе. Точное значение сна зависит от того, что происходило во сне:

убежала или спряталась — возможна борьба с непредвиденным исходом;

сновидец убил ее — победа в споре или борьбе с недоброжелателями.

Видеть мышеловку во сне — к заговору против того, кому приснился этот сон.

© Shutterstock/FOTODOM / Jeff Higgs Photography Мышь © Shutterstock/FOTODOM / Jeff Higgs Photography Мышь

Толкование по соннику Фрейда

В соннике Фрейда мышь является прообразом детей, скрытого желания заботы о них. Также грызуны могут сниться к семейному благополучию, особенно если сновидец подкормил его, и к благоприятным делам в личной жизни. Если приснился рой мышей — человеку следует отдохнуть и не перегружать себя делами.

Толкование по соннику Ванги

По Ванге, если мыши бегали близко, — в скором времени случится рост цен и возникнут неприятности на работе. Кормить грызунов — к заключению выгодных сделок, контрактов, спящие мыши — хороший знак спокойствия.

Толкование по соннику Нострадамуса

Нострадамус придавал снам масштабное значение. Так, большой рой мышей может стать знаком надвигающейся войны, голода или эпидемии. Мертвый грызун снится к проблемам с деньгами, летучая мышь — к столкновению со злом.

Толкование по соннику Лоффа

Лофф при расшифровке сна акцентировал внимание на цвете грызуна и его действиях. Если он крал еду — в жизни сновидца есть лицемер, который настраивает других людей против него. Много мышей снится к неприятностям, белая — к обману со стороны родственников, черная — к проявлению недоброжелателя, который не знаком сновидцу.

© Shutterstock/FOTODOM / New Africa Мыши © Shutterstock/FOTODOM / New Africa Мыши

Толкование по соннику Цветкова

По Цветкову, мышь — образ врага и недоброжелателя. Также такой сон может привлечь потерю, которая произойдет через близкое окружение.

Толкование по исламскому соннику

Мышь в исламе — символ грешной женщины. Если сновидец поймал ее — он свяжет свою жизнь с ней. Если грызун играл в доме — человека ждет благополучие.

Толкование по эзотерическому соннику

В эзотерическом соннике такой сон означает возникновение неловкой ситуации. Если сновидец пытался поймать грызуна — его действия или слова могут отрицательно отразиться на его ситуации.

Толкование по соннику Хассе

Ловить мышей, по Хассе — к удачной реализации планов. Слышать писк — риск быть обманутым или стать жертвой вора. Белые мыши снятся к крепкому браку, много грызунов — к трудностям.

Толкование по восточному соннику Чжоу-гун

Если во сне пробежала большая мышь — сновидца ждет радостное событие. Грызун укусил за одежду — к достижению поставленных целей, кошка словила мышь или крысу — к богатству.

Толкование по древнерусскому соннику

В древнерусском соннике приснившаяся мышь означает тайного врага и недруга.

Ответы на частые вопросы: к чему снится мышь

На часто задаваемые вопросы отвечает психолог Родион Чепалов.

Что означает сон, в котором много мышей?

— Часто это ощущение мелких, но бесконечных проблем. Например, менеджер видит во сне много мышей, потому что днем ему предстоит решать десятки мелких задач, писать письма, вносить правки. Мама с детьми может видеть мышей как символ будущей бытовой перегрузки, ведь с детьми много хлопот.

К чему снится одна мышь — есть ли особое значение?

— Это может быть символом конкретной тревоги. Например, программисту снится одна мышь, потому что он переживает из-за одного будущего "бага" в программе. Или у женщины во сне появляется одна "назойливая" мышь, когда она думает о предстоящем разговоре с начальником.

Что значит, если во сне вы убиваете мышей?

— Может быть подсознательной попыткой вернуть контроль. Например, директор "давит мышей" во сне, когда наяву он хочет навести порядок в хаосе задач учреждения. Или бабушка, которая устала от бытовых забот, во сне избавляется от мышей как от символа раздражающих мелочей (надо сходить в магазин, на почту, в поликлинику).

Что означает сон, в котором мышь укусила?

— Это про нарушение границ. Например, продавца в ритейле во сне "укусила мышь", потому что он боится, что днем его резко отчитает начальник. Или мужчина после конфликта с коллегой переживает "укус" во сне, и ему хочется его вылечить, а не просто забыть, как и разговор.

К чему снятся белые, черные или серые мыши?

— Белая мышь может сниться женщине, которая внешне спокойна, но внутри тревожится. Черная означает сильный страх (например, у подростка перед экзаменом). Серая символизирует фоновое напряжение, как у офисного сотрудника в рутине бесконечных дел. Кстати, цвет мыши может совпадать с цветом одежды человека, который раздражает.

Что значит сон с мертвой мышью?

— Мертвая мышь — желание или переживание свершившегося завершения процесса. Например, человек закрыл сложный проект, и ему снится мертвая мышь как символ ощущения спокойствия и облегчения.

К чему снятся летучие мыши?

— Часто летучие мыши — страх неизвестного. Например, мужчина, меняющий работу, видит летучих мышей, то его одолевает много неопределенности: какие будут задачи, в какую командировку отправят.

К чему снятся мыши с детенышами?

— Это про заботу и ответственность. Мама может видеть таких мышей как отражение тревоги за детей. Дизайнер — как символ своих "маленьких проектов", за которые переживает.