К чему снится крыса: что это значит — толкование по разным сонникам

Крыса во сне часто трактуется как символ неблагоприятных изменений, горя, зависти и присутствия скрытых недоброжелателей в окружении. Однако все зависит от деталей сна: событий, цвета крысы, что она делала и как себя вела. В каких сонниках крыса — символ благополучия, мнение психолога о снах, в которых снится грызун, — в материале РИА Новости.

Что означает крыса: общее значение сна

Крыса — противоречивый и многозначный образ, который может символизировать как надвигающуюся опасность, так и способ для стремительного духовного роста. Также сон с крысой может быть знаком о присутствии недоброжелателя в близком кругу, предстоящих сложностях на работе. Или же говорить о теневой стороне сновидца, на которую следует обратить внимание. Значений такого сна много, важно учитывать его событийность.

"С точки зрения психоанализа, крыса во сне чаще всего символизирует подсознательные тревоги и внутренние конфликты, которые человек пытается подавить. Она может отражать скрытую агрессию, чувство вины, страх потерять контроль или навязчивые мысли, связанные с неудовлетворенными желаниями. Фрейд считал, что сны — это "короткая дорога к бессознательному", поэтому крыса как образ часто указывает на то, что психика пытается обратить внимание на аспекты жизни, которые в сознательной жизни игнорируются или вытесняются", — комментирует практикующий клинический психолог Ксения Солопанова.

Другие интерпретации связаны с телесными ощущениями: крыса во сне может символизировать ощущение вторжения в личное пространство, внутреннее чувство уязвимости или подсознательное ощущение "что-то опасное подбирается к вам". Например, страх перед обманом, предательством или собственными подавленными эмоциями.

К чему снится крыса: толкование для мужчин и женщин

Одна и та же крыса во сне может означать разное, в зависимости от того, кто видит сон.

Для женщин

Для женщины приснившаяся крыса связана с интуицией, отношениями и самооценкой. Крыса, которая пряталась или убегала, может указывать на интуитивное ощущение обмана со стороны кого-то из близкого окружения. Некоторые сонники трактуют этот сон как предупреждение о сплетнях и зависти.

Если сон с крысой приснился замужней женщине, ей стоит задуматься о своих скрытых обидах, обратить внимание на интуицию и постараться успокоить тревогу, касающуюся отношений в браке. Для незамужней девушки подобный сон нередко толкуется как сигнал: рядом есть человек с нечестными намерениями.

Для беременной женщины крыса во сне не считается однозначно плохим знаком — часть источников расценивает его как отражение обостренной тревожности, характерной для этого периода, а не как предзнаменование.

© Shutterstock/FOTODOM / Reshetnikov_art Беременная девушка ночью © Shutterstock/FOTODOM / Reshetnikov_art Беременная девушка ночью

Для мужчин

Мужчине, которому приснилась крыса, нужно задуматься о личном окружении и своем отношении к близким людям. Согласно сонникам, приснившийся грызун может означать скрытое влечение к другой женщине, наличие недоброжелателей и скрытой опасности. Если мужчине приснилась крыса, которую он поймал или убил, многие источники расценивают это как победу над соперником или удачное разрешение конфликтной ситуации.

Приснились крысы: толкование по популярным сонникам

Значение сна зависит от ряда факторов: настроения сновидца, событий, происходящих в сновидении и направленности сонника.

Толкование по соннику Миллера

По Миллеру видеть во сне крысу — дурной знак, который предвещает неприятности и потери. Если крыса кусает — сновидцу следует ждать неприятностей от завистников. Если удалось поймать крысу, проблема будет решена или враг будет разоблачен. Видеть мертвую крысу во сне Миллер трактует как победу над соперником и преодоление трудностей.

Толкование по соннику Фрейда

Зигмунд Фрейд интерпретировал животных во сне через призму подавленных желаний и внутренних конфликтов. Крыса в его системе символизирует тревогу, страх близости. Увидеть во сне много крыс может означать о скрытом желании иметь близость сразу с несколькими людьми. Агрессивная крыса, которая нападает или кусает, — проявление внутреннего напряжения. Ручная или спокойная крыса может указывать на принятие каких-то теневых сторон своей личности.

Толкование по соннику Ванги

По соннику Ванги крысы — символ денежных потерь и предательства. Но если грызун вел себя спокойно или был мертв, значение сна обретает положительный смысл: ожидайте приятных вестей, подарка и благоприятных событий.

Толкование по соннику Нострадамуса

Нострадамус связывал крысу с эпидемиями, разрушением и социальными потрясениями, в духе своих глобальных пророчеств. Применительно к личному сну это толкуется как предупреждение: в жизни сновидца может начаться период нестабильности. Стая крыс — особенно тревожный образ, указывающий на масштабные перемены не в лучшую сторону.

Толкование по соннику Лоффа

Лофф рассматривал сновидения как отражение психологического состояния человека. Крыса в его трактовке — это то, чего человек стыдится или боится, но не признает открыто. Если крыса во сне была омерзительна, скорее всего, есть ситуация или поступок, который тяготит совесть сновидца. Если крыса была просто частью фона, возможно, речь о фоновой тревоге, не связанной с конкретным событием.

© Shutterstock/FOTODOM / Kmpzzz Кошмары © Shutterstock/FOTODOM / Kmpzzz Кошмары

Толкование по соннику Цветкова

По соннику Цветкова приснившаяся крыса — символ негативных событий и врагов. Если сновидец убил большую крысу, в его жизни наступит шанс изменить жизнь к лучшему. Черная крыса — символ, что предпринимаемые способы улучшить финансовую ситуацию, не дадут желаемого результата.

Толкование по исламскому соннику

В исламской традиции крыса — нечистое животное, и ее появление во сне считается недобрым знаком. Исламский сонник связывает крысу с лицемерием, воровством и людьми, которые причиняют вред втайне. Если крыса кусает — кто-то из окружения замышляет недоброе. Убить крысу — избавиться от этого человека или ситуации.

Толкование по эзотерическому соннику

Эзотерический сонник трактует крысу как символ зависти. Если грызун был пойман, вероятна победа над соперником наяву.

Толкование по соннику Хассе

По Хассе крыса во сне предвещает убыток, измену или болезнь кого-то из близких. Много крыс — к серьезным неприятностям, поймать крысу — хороший знак: удастся вовремя обнаружить опасность.

Толкование по восточному соннику Чжоу-гун

В китайском соннике Чжоу-гун смысл сна зависит от происходящей ситуации. Если крыса укусила сновидца, он достигнет поставленной цели, пробежала мимо — к радостным событиям. Белая крыса — к появлению нового друга или делового партнера.

Толкование по древнерусскому соннику

В древнерусском соннике крыса — символ горя, слез и опасности. Видеть крыс в доме — к разорению или ссорам, убежать от грызуна — не удастся избежать неприятностей, поймать или убить — к победе над обстоятельствами.

© Shutterstock/FOTODOM / Chanawat Jaiya Крысы © Shutterstock/FOTODOM / Chanawat Jaiya Крысы

Ответы на частые вопросы: к чему снится крыса

На часто задаваемые вопросы ответила практикующий клинический психолог Ксения Солопанова.

К чему снятся большие крысы? А маленькие или крысята?

"Большие крысы во сне чаще всего символизируют ощутимые и значимые проблемы, которые вызывают тревогу или стресс. Это могут быть трудности на работе, в семье или конфликты, которые кажутся непреодолимыми.

Маленькие крысы или крысята, наоборот, отражают мелкие, но назойливые раздражители, повседневные неприятности, внутренние сомнения или страхи, которые могут накапливаться и постепенно усиливать напряжение".

Что означают белые крысы во сне? Отличается ли толкование от серых или черных?

"Белые крысы обычно ассоциируются с менее опасными и более нейтральными внутренними переживаниями. Такой сон может сигнализировать о процессах самопознания, о внимании к мелким деталям собственной психики. Серые и черные крысы вызывают более выраженные эмоции тревоги и настороженности. Черные крысы могут отражать скрытую агрессию, чувство вины или внутренние "темные" стороны личности, которые человек не хочет осознавать".

К чему снятся дохлые крысы?

"Мертвые крысы во сне часто указывают на завершение какого-то внутреннего конфликта или эмоционального состояния. Это может быть символом того, что напряжение, с которым человек сталкивался, начинает уходить, и появляется возможность эмоционального облегчения".

Что значат декоративные ручные крысы во сне?

"Декоративные или ручные крысы во сне имеют более мягкое психологическое значение. Они символизируют контроль над внутренними страхами или аспектами личности, которые в обычной жизни вызывают тревогу. Когда крыса ручная, это отражает способность человека осознавать свои внутренние конфликты и управлять ими".

К чему снятся жирные крысы?

"Жирные или толстые крысы могут сигнализировать о проблемах, которые становятся слишком большими для игнорирования, а также о накоплении эмоционального напряжения и внутренней неудовлетворенности. Психологически такие образы указывают на необходимость обратить внимание на то, что было подавлено в психике".

К чему снится много крыс? Стая или толпа крыс — что это значит?

"Когда снится много крыс, стая или толпа — это отражение чувства перегруженности и напряжения. Психика таким образом символически показывает ситуацию, когда множество мелких проблем или тревожных мыслей создают впечатление хаоса, нехватки контроля и безвыходности".

К чему снятся крысы в доме? В квартире, на кухне, в спальне?

"Крысы в доме, квартире, в спальне — это личные и интимные символы. Дом во сне отражает внутренний мир человека. Крысы в спальне могут указывать на сложности в личной жизни, нарушение чувства безопасности и комфорта.

Крысы на кухне могут символизировать заботы о здоровье, питании, домашние обязанности, которые вызывают беспокойство".

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К чему снится, что крыса кусает (за руку, ногу, палец)?

"Когда крыса кусает за руку, ногу или палец — это психологическое отражение ощущения угрозы или дискомфорта в реальной жизни. Сон может сигнализировать о том, что какие-то ситуации или люди ущемляют ваши личные границы, вызывают страх или раздражение, с которыми человек пока не умеет справляться".

К чему снится, если крысу убили?

"Травля крыс во сне часто интерпретируется как попытка психики восстановить контроль и справиться с внутренними конфликтами. Это символ активной работы с тревогой. С точки зрения психоанализа, такой сон может означать готовность осознанно преодолевать внутренние барьеры и работать с собственными "темными" сторонами".

Что значит пойманная крыса во сне?

"Поимка крысы во сне символизирует способность человека осознать и взять под контроль свои страхи. Такой сон указывает на активное взаимодействие с психическими процессами, на способность анализировать эмоции и управлять ими.

К чему снится, что крысы бегают по телу (по руке, ноге, лицу)?