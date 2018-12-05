Самарский губернатор считает, что имя Королева подходит аэропорту города

САМАРА, 5 дек — РИА Новости. Присвоение международному аэропорту "Курумоч" имени советского конструктора Сергея Королева внесет серьезный вклад в сохранение памяти о нем, считает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
На то, чтобы носить имя легенды российской космонавтики, претендовал и московский аэропорт "Внуково", но за присвоение имени Королева самарскому аэропорту проголосовало большее количество человек. Итоги голосования будут переданы в правительство РФ, указ о дополнительных названиях подпишет президент России Владимир Путин.
"Сегодня имя нашего прославленного современника носит Самарский национальный исследовательский университет. Убежден, присвоение его имени международному аэропорту внесет серьезный вклад в сохранение памяти о Сергее Павловиче и его выдающемся вкладе в развитие отечественной и мировой космонавтики", — цитирует Азарова его пресс-служба.
"Именно куйбышевским коллегам Королев доверил работу над ракетами, покорившими космическое пространство, а затем, и встречу первого космонавта. Именно у нас Сергей Павлович основал знаменитую школу создателей космической техники", — отметил Азаров.
Он также поблагодарил жителей Самарской области за проявленную активность в ходе голосования: "Именно активность самарцев, их деятельная и неравнодушная позиция позволила нашему аэропорту в условиях жесткой конкуренции одержать победу и получить право на присвоение аэропорту "Курумоч" имени Сергея Павловича Королева. Убедительный результат народного голосования доказывает, что проект смог увлечь наших земляков и объединить их в стремлении увековечить имя и достижения выдающегося ученого-конструктора".