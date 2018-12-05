На XVII ассамблее "Здоровье Москвы" представят технологии медицины будущего

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Столичные производители представят технологии медицины будущего на XVII ассамблее "Здоровье Москвы", которая открылась в среду в московском "Экспоцентре", сообщил генеральный директор АО "Экспоцентр" Сергей Беднов.

Ассамблея "Здоровье Москвы" проводится ежегодно при поддержке Департамента здравоохранения Москвы и столичного правительства. В этом году форум проходит в рамках Российской недели здравоохранения. В программе ассамблеи — более 80 заседаний профильных секций, симпозиумов и круглых столов, в которых примут участие врачи и другие медицинские специалисты, представители научного сообщества и общественных объединений, преподаватели университетов и зарубежные эксперты.

"Симбиоз этих мероприятий — Российской недели здравоохранения и Ассамблеи — привлекает не только столичных специалистов, но и профильные федеральные организации. Здесь говорят о проблемах обеспечения медицинских учреждений новейшим оборудованием, о повышении квалификации врачей в связи с внедрением новых технологий в здравоохранение — и ищут пути их решения. Такие мероприятия в "Экспоцентре" направлены на то, чтобы людям сохранить здоровье, и это самое главное", — сказал Беднов.

Говоря о планах на предстоящий год, гендиректор "Экспоцентра" отметил, что планируется расширить выставку MedTravelExpo, на которой свои возможности представляют отечественные и зарубежные санатории, курорты и лечебные центры. В "Экспоцентре" также пройдут ставшие традиционными выставки "Здравоохранение и "Здоровый образ жизни".

Он добавил, что в апреле в "Экспоцентре" пройдет строительная выставка "Rosbuild-2019", а в июне — выставка по альтернативной энергетике, где будут представлены новейшие системы ветро- и солнечной энергетики. "Мы также планируем дополнить выставку "Технофорум", которая планируется на октябрь, направлениями, связанными с металлобработкой, биотехнологиями и космическими технологиями", — резюмировал Беднов.