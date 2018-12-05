Тамбовский губернатор получил денежный сертификат на развитие волонтерства

ТАМБОВ, 5 дек — РИА Новости. Тамбовская область получила сертификат на сумму 7,6 миллиона рублей на развитие волонтёрства в регионе на проходящем в Москве Международном форуме добровольцев, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Церемония награждения победителей конкурса лучших региональных практик по поддержке волонтёрства "Регион добрых дел" прошла в рамках Международного форума добровольцев. Заявки на участие в конкурсе подали 58 субъектов России, по решению экспертной комиссии победителями признаны 26 регионов, в том числе Тамбовская область. Сертификат главе области Александру Никитину вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель оргкомитета по проведению в России года добровольца (волонтера) Сергей Кириенко.

"Опыт Тамбовской области в сфере волонтёрства признан одним из лучших не случайно. В регионе выстроено эффективное взаимодействие между органами власти, общественными организациями и волонтёрами, реализуются программы по вовлечению жителей в добровольческую деятельность, действуют инструменты поддержки социально значимых инициатив. Поддержка молодежи — часть региональной политики, направленной по инициативе губернатора Александра Никитина на инвестиции в человеческий капитал. Полученные средства планируется потратить в регионе на ряд волонтёрских форумов, конкурсов и обучение добровольцев в 2019 году", — сказал представитель пресс-службы.

На Международном форуме добровольцев также подвели итоги всероссийского конкурса "Доброволец 2018", среди победителей которого — двое тамбовчан. Елизавета Винникова вошла в "Топ-10" в номинации "Рождённые помогать", а Даниил Константинов занял третье место в номинации "Уверенные в будущем".

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