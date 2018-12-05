ОНФ выбрал лучшие волонтерские программы для детей

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Общероссийский народный фронт подвел итоги Всероссийского конкурса на лучшую программу образовательного волонтерства, в котором приняли участие более 400 добровольцев, победители получат возможность приобрести оборудование для продолжения своей деятельности, сообщает пресс-служба ОНФ.

"Награждение победителей в регионах пройдет с 5 по 12 декабря. Победители в десяти номинациях получат возможность приобрести оборудование или расходные материалы… Участники, занявшие вторые и третьи места, получат поощрительные призы и благодарственные письма", — приводит пресс-служба слова координатора проекта ОНФ "Равные возможности — детям", депутата Госдумы Любовь Духанину.

Отмечается, что в конкурсе приняли участие более 400 добровольцев со всей России, которые представили более 500 волонтерских программ. Конкурс проводился в рамках проекта Общероссийского народного фронта "Равные возможности — детям".

По словам Духаниной, при оценке работ учитывалось множество аспектов: создание возможностей для детей, которые ранее не могли заниматься в кружках и секциях, используемые педагогические приемы, отзывы о программе, сообщает пресс-служба.

"Конкурс на лучшую программу образовательного волонтерства мы проводим для того, чтобы поощрить тех, кто уже работает с детьми, а также привлечь новых волонтеров к участию в проекте ОНФ "Равные возможности — детям". Очень хочется, чтобы все кружки, представленные на конкурсе, продолжали работать, даже если в этом году они не заняли призового места. Ведь часто именно волонтеры помогают найти себя тем детям, у которых нет для этого других возможностей. А мы продолжим создавать формы их поддержки и за рамками Года волонтера", — передает пресс-служба слова координатора проекта.