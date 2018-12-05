ПСБ и Минобороны займутся повышением финансовой грамотности военнослужащих

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) и Минобороны РФ подписали соглашение, которое определяет принципы совместной работы по повышению финансовой грамотности военнослужащих, говорится в пресс-релизе банка.

Со стороны военного ведомства документ подписал заместитель министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Андрей Картаполов, со стороны банка — руководитель розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев.

Промсвязьбанк совместно с Минобороны России будет реализовывать программу повышения финграмотности военнослужащих, которая была разработана на основе проведенного исследования. Она, в частности, предусматривает интерактивный подход к занятиям.

"Взаимодействие с Минобороны России, решение ряда социальных задач, повышение финансовой грамотности личного состава и гражданских служащих — приоритетные направления работы Промсвязьбанка как опорного банка для реализации ГОЗ. Реализация этой обучающей программы — важный этап нашей работы. Как основной финансовый партнер мы стараемся предоставить больше, чем просто банковские сервисы на специальных условиях. Мы ориентируемся на потребности военнослужащих, рассказываем, как безопасно и с максимальной выгодой пользоваться банковскими продуктами. Поэтому наша программа финграмотности — это интересные и полезные занятия по самым актуальным финансовым темам", — отметил руководитель розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев, слова которого приводит пресс-служба банка.

Для военнослужащих Промсвязьбанк предлагает полный спектр финансовых услуг на специальных условиях. Для личного состава Минобороны в банке действуют зарплатные проекты, особые виды кредитования. В банке реализована программа "Военная ипотека", по которой можно как получить новый кредит, так и рефинансировать уже имеющийся. Программой уже воспользовались более 1,6 тысячи военнослужащих, объем выдач по программе превысил 2,7 миллиарда рублей, большая часть приходится на рефинансирование. Кроме того, ПСБ входит в число банков, на карты которых могут выплачиваться военные пенсии.