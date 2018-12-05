Глава Роскомнадзора поддержал закон о защите детей от колумбайн-сообществ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава Роскомнадзор Александр Жаров считает важным принятый Госдумой закон, направленный на защиту детей от колумбайн-сообществ в интернете.

Во вторник Государственная дума на пленарном заседании приняла закон, направленный на защиту жизни детей от колумбайн-сообществ и оперативное выявление преступников, вовлекающих несовершеннолетних в опасную деятельность.

"Я считаю, это очень важно, поскольку, на сегодняшний день срок удаления провайдером хостинга такой запрещенной информации снижен с трех дней до суток. И очевидно, что чем быстрее такая информация исчезает из сети, тем меньшее количество детей, подростков страдает от нее", — сказал Жаров на заседании попечительского совета Российской академии образования.