"Мисс мировая красавица-2018" рассказала о подготовке к конкурсу в Турции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Девятнадцатилетняя жительница Ростова-на-Дону Халимат Айбазова, победившая в конкурсе "Мисс мировая красавица — 2018", рассказала РИА Новости, что начинает готовиться к международному конкурсу красоты, который пройдет весной 2019 года в Турции.

Финал конкурса красоты, моды и таланта "Мисс мировая красавица — 2018" проходил в Москве с первого по третье декабря. В отборе участвовали более тысячи девушек из двух десятков стран. Победительницей жюри определило Айбазову.

По словам девушки, на конкурсе оценивались национальный, спортивный и вечерний костюмы. "Кокошник для национального костюма мы расшивали с мамой сами. Он был красивый, но чего-то не хватало. Мы посмотрели пару видео-уроков и сели расшивать его разными красивыми камушками… Нам просто вместе хотелось время провести", — рассказала Айбазова.

За победу в конкурсе она получила не только корону, но и возможность принять участие в международном конкурсе красоты, который пройдет весной будущего года в Турции. "Очень хочу поехать… Я принимаю участие не от того, что мне хочется какой-то медийности или мне нечего делать. Я от этого получаю удовольствие, радость и счастье. Как в детстве нас на кружки водили, я выросла, а ощущение у меня осталось", — поделилась она.

Подготовку к конкурсу Айбазова планирует начать уже в ближайшее время, как только решит вопросы, связанные с учебой. "Надо браться за себя: рацион питания, спорт, приходить в форму, готовить костюм", — сказала она.

Девушка уточнила, что здорового питания придерживается практически все время и не ест мясо. В спорте она предпочитает активные тренировки и танцы.

"Костюм тоже очень важен. Помимо конкурса красоты, это еще и конкурс нарядов, поэтому нужно будет сделать что-то очень красивое, яркое, что будет показывать непосредственность своего народа", — отметила она. Наряду с подготовкой внешнего вида, по ее мнению, "нужно обязательно внутренне себя прокачивать, чтобы свободно общаться с людьми, вести себя, потому что это все замечается".

Для этого Айбазова старается быть в курсе всех важных новостей, а также занимается общественной деятельностью.