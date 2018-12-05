Новую ЦРБ построят в Вологодской области

ВОЛОГДА, 5 дек — РИА Новости, Виктория Смирнова. В селе Верховажье Вологодской области до 2020 года построят новую больницу, сообщил РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников.

"Сейчас стационарные отделения больницы размещены в ветхих деревянных зданиях 1903 и 1940 годов постройки. Кроме того, они относятся к объектам повышенной пожарной опасности, а следовательно, пребывание больных в них крайне нежелательно. У всех зданий практически отсутствует фундамент и система центральной канализации. Более того, корпуса больницы находятся друг от друга на расстоянии двух километров. А это требует дополнительных расходов на содержание автотранспорта. Поскольку свободных помещений для переезда отделений нет, принято решение простроить новое здание", — сказал Кувшинников.

Он напомнил, что вопрос о строительстве нового больничного здания поднимался уже неоднократно.

"Еще в 2013 году при посещении больницы я дал поручение разработать проектно-сметную документацию на строительство второй очереди медучреждения. В 2015 году объект даже был внесен в государственную программу Вологодской области. Однако средства так и не были выделены ввиду необходимости завершения строительства других медучреждений региона", — пояснил Кувшинников.

Необходимый земельный участок для строительства уже подобран и внесен в градостроительный план. Предварительная стоимость строительства оценивается в 400 миллионов рублей.

На первом этаже нового здания ЦРБ будет расположено отделение скорой помощи, а также педиатрическое, инфекционное, акушерское и приемное отделения. На втором этаже — хирургическое, терапевтическое и реанимационное отделения. Таким образом, все стационарные отделения будут находиться под одной крышей и в непосредственной близости с поликлиникой, образуя единый медицинский комплекс.

Кроме того, до конца 2019 года для укрепления материально-технической базы Верховажской больницы из областного бюджета будут выделены 14 миллионов рублей, за счет которых в район будет поставлено современное медицинское оборудование и новый санитарный транспорт.

"Особое внимание также уделено кадровому вопросу. В настоящий момент в медицинских учреждениях страны обучаются 15 студентов-целевиков из Верховажья, которые в скором времени вернутся на работу в систему здравоохранения района", — добавил губернатор.