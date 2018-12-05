В Краснодарском крае подвели итоги голосования за названия аэропортов

КРАСНОДАР, 5 дек — РИА Новости. Итоги народного голосования за новые имена аэропортов Краснодарского края подведены: воздушная гавань в Краснодаре будет носить имя Екатерины II, в Сочи — космонавта Виталия Севастьянова, в Анапе — летчика-испытателя Владимира Коккинаки, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

"Подведены итоги народного голосования за новые имена аэропортов России. Кубань сделала свой выбор: в Краснодаре это Екатерина II, в Сочи — космонавт Виталий Севастьянов, в Анапе — летчик-испытатель Владимир Коккинаки. Эти люди творили историю. Спасибо всем, кто отдал свой голос", – приводятся в сообщении слова главы края Вениамина Кондратьева.

В рамках проекта "Великие имена России" свыше 5 миллионов человек приняли участие в выборе имен, которые дополнят официальные наименования 47 аэропортов международного и федерального значения в стране. В Краснодарском крае голосование за воздушные гавани Краснодара, Анапы и Сочи шло с 11 октября. В общей сложности в нем приняли участие 269 тысяч кубанцев.

"Конкурс вызвал живой интерес у жителей края. Сколько было дискуссий и мнений, сколько было названо действительно великих соотечественников! Считаю, что его цель достигнута: люди вспомнили нашу великую историю, победы и достижения выдающихся граждан России", – отметил Кондратьев.

По данным краевых властей, за то, чтобы аэропорт Краснодара носил имя императрицы Екатерины II Великой, даровавшей казакам кубанские земли, проголосовали более 60 тысяч человек – 39%. За новое имя аэропорта Сочи проголосовали почти 50 тысяч человек. Из них 39% поддержали кандидатуру космонавта Виталия Севастьянова, школьные годы которого прошли в городе-курорте. В выборе имени для аэропорта Анапы приняли участие 66 тысяч человек. Почти половина из них отдала предпочтение Владимиру Коккинаки. Знаменитый летчик, дважды Герой Советского Союза родился в Краснодарском крае.

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