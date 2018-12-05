Интервью Медведева впервые будут транслировать во "ВКонтакте" и на YouTube

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Интервью премьер-министра России Дмитрия Медведева пяти телеканалам впервые будет транслироваться в прямом эфире в аккаунте правительства во "ВКонтакте" и на канале правительства на YouTube, сообщила пресс-служба кабмина.

Медведев 6 декабря подведет итоги года в интервью пяти российским телеканалам, среди которых впервые будет один региональный телеканал. С этого года пятый участник программы будет определяться на принципах ротации региональных телеканалов. В этом году им станет лауреат премии "ТЭФИ Регион" в номинации "Интервьюер" – Ирита Минина, автор программы "Лично знаком" на телеканале "Томское время".

"Интервью Дмитрия Медведева пяти телеканалам будет транслироваться в прямом эфире в соцсетях правительства России – в аккаунте правительства "ВКонтакте" и на канале правительства на YouTube. Основные текстовые тезисы интервью традиционно будут публиковаться в твиттер-аккаунте правительства РФ на русском и английском языках. Фоторепортаж с записи интервью появится в инстаграм-аккаунте правительства РФ photogovernment", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, как рассказали в правительстве, в соцсетях можно будет отследить публикации, связанные с разговором председателя правительства с журналистами, в том числе по хэштегу МедведевИнтервью.