Малый бронированный артиллерийский катер Никополь (на первом плане) и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. Архивное фото

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь (на первом плане) и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. Архивное фото

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Совет Госдумы в среду единогласно поддержал предложение наградить российских пограничников после инцидента в Черном море, дата присвоения наград будет назначена в рабочем режиме главами комитета ГД по безопасности и комитета ГД по обороне РФ.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин поручил комитету подготовить соответствующее предложение.

"Поддержать ходатайство комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции о представлении к награждению Почетной грамотой Государственной Думы ФС РФ экипажей кораблей и катеров Пограничной службы ФСБ России за мужество и отвагу, проявленные при охране государственной границы РФ", — сообщается в решении Совета ГД.

Члены Совета поддержали решение единогласно.

После решения Совета ГД пройдёт награждение по месту нахождения экипажей. Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.