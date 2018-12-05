Отныне Советская площадь в Твери носит имя князя Михаила Тверского

ТВЕРЬ, 5 дек — РИА Новости. Советскую площадь в Твери переименовали в площадь Михаила Тверского — крупнейшего государственного деятеля Северо-Восточной Руси XIV века, вклад которого в формирование российской государственности историки сравнивают с деятельностью Александра Невского и Дмитрия Донского.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в эти дни в столице Верхневолжья проходят торжества в честь семисотлетия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского. Его войска впервые на Руси одержали победу над монголо-татарами в Бортеневской битве 1317 года. Из-за этой победы в декабре 1318 года Михаил Тверской принял мученическую смерть в Золотой Орде. Князь был канонизирован Церковью в 1549 году в лике благоверных.

Одним из центральных мероприятий стала церемония переименования Советской площади в площадь Михаила Тверского. Участие в ней приняли полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, духовенство, ветераны, главы муниципальных образований региона.

"В истории Твери и всей тверской земли немало имен, которые дают полное основание гордиться историей города и нашего края. Многие из них увековечены в названиях улиц и площадей. Сегодня, в день 700-летия духовного подвига нашего небесного покровителя, мы стоим на площади, которая носит имя великого воина. Сейчас в Твери восстанавливается духовный символ всей Тверской области — Спасо-Преображенский собор", — сказал на церемонии глава региона.

Митрополит Тверской и Кашинский Савва провел перед памятником Михаилу Тверскому молебен, гости церемонии возложили к монументу цветы. Тверские реконструкторы представили театрализованное действо "700 лет духовного подвига Михаила Тверского".

Площадь не только получила имя Михаила Тверского, но и обрела новый облик. К торжествам приурочили включение подсветки на первой в регионе телевизионной башне, расположенной на центральной площади Твери.

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