Кубань и Петербург подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве

КРАСНОДАР, 5 дек — РИА Новости. Депутаты Краснодарского края и Санкт-Петербурга подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве, которое предполагает обмен опытом в законотворческой деятельности, подготовку и обсуждение проектов федеральных законов, планируемых к внесению в Госдуму, и взаимную поддержку законодательных инициатив на федеральном уровне, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК).

Делегация ЗСК во главе со спикером Юрием Бурлачко в среду с рабочим визитом посетила Санкт-Петербург. "Центральным событием стало подписание соглашения о межпарламентском сотрудничестве. Документ скрепили подписями председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко и председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что соглашение предусматривает сотрудничество между парламентами двух субъектов по многим вопросам. "В частности, по обмену опытом в области законотворческой деятельности, подготовке и обсуждению проектов федеральных законов, планируемых к внесению в Государственную думу, взаимной поддержке законодательных инициатив на федеральном уровне, расширению деловых и дружеских контактов", —пояснили в ЗСК.

Глава кубанского парламента отметил, что два региона объединяет не только общая история, но и торгово-экономические, культурные связи, а подписание соглашения – "важный шаг, который расширит горизонты взаимодействия между представительными органами Северной столицы и Кубани".

"Все мы знаем, что Россия сильна регионами. Каждый регион уникален. Мы все разные, но у нас одинаковая степень ответственности перед избирателями. Поэтому, думаю, соглашение будет только способствовать реализации наших возможностей. Оно носит абсолютно не формальный характер. Каждое его положение будет реализовано на практике", – приводятся в сообщении слова Бурлачко.

Спикер ЗС Санкт-Петербурга согласился со своим коллегой. "Встреча не просто формальность. Сегодня Кубань для нас – стратегический партнер. У нас общие направления сотрудничества, их мы и будем развивать", – цитирует пресс-служба слова Макарова.

По данным ведомства, кубанский парламент подписал 30 соглашений с представительными органами российских регионов. Первое заключено в мае 1997 года с Московской городской думой. Одним из последних в октябре 2018 года в рамках XXIX Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации подписано соглашение между ЗСК и государственным советом Крыма о развитии яхтенного туризма.

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