Проект студентки из Дагестана победил на конкурсе "Доброволец России-2018"

МАХАЧКАЛА, 5 дек — РИА Новости. Проект "Спаси жизнь" студентки Дагестанского государственного медицинского университета стал победителем на конкурсе "Доброволец России 2018", в номинации "Смелые сердцем", сообщили в пресс-службе вуза.

"Проект реализуется в республике уже около полутра лет. Основная его цель — повышение грамотности в вопросах оказания первой помощи пострадавшим в ЧС, обучение навыкам сердечно-легочной реанимации, десмургии, транспортировки. За время существования проекта, было охвачено более 20 тысяч человек, организовано порядка 200 тренингов в образовательных учреждениях региона, а также несколько мероприятий на территории республик СКФО", — сказал собеседник агентства.

Итоги всероссийского конкурса добровольцев были подведены накануне. Свои проекты на участие в мероприятии подали более 15 тысяч молодых людей со всех регионов страны.

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