Моор: тюменское здравоохранение готово внедрять перспективные разработки

ТЮМЕНЬ, 5 дек — РИА Новости. Тюменская область готова воспринимать и внедрять новые перспективные научно-теоретические разработки и практические методы лечения, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Развитие медицинского образования, практической медицины, современные достижения в этой области — то, что во многом определяет качество жизни каждого человека", — отметил глава области, выступая на проходящем в Тюмени медицинском форуме "Университетская клиника".

В конференции "Университетская клиника" принимают участие ученые, многие из которых активно участвуют в реализуемых в Тюменской области проектах в сфере здравоохранения. В числе почетных гостей — академик Российской академии наук Владимир Крылов, член-корреспондент РАН, заместитель руководителя аналитического центра при правительстве РФ профессор Нелли Найговзина, академики Марк Курцер и Александр Румянцев, ректор Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова Олег Янушевич. Всего около 800 человек.

"Такие конференции имеют для нас принципиальное значение…. в Тюмени мы собираем лучших представителей медицинской науки и практики, которые делятся знаниями и опытом с тюменским медицинским сообществом и специалистами из других регионов. Очень важно, что участники конференции слушают не только теоретическую часть, но и получают практические знания", — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что симбиоз теории и практики — это то, что нужно для здравоохранения. "Темы, которые подбираются на конференцию, носят и научный, и практический характер. Они направлены на достижение главной цели — сохранение жизни и здоровья людей, увеличение продолжительности качественной жизни", — сказал Александр Моор.

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