Нижегородский губернатор контролирует дело об угрозах коллекторов детям

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин взял под свой контроль ход расследования резонансной ситуации с угрозами коллекторов семье нижегородцев, сообщает пресс-служба областного правительства.
Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области организована доследственная проверка. Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".
"Нужно, чтобы абсолютно все поняли – зарабатывать деньги таким способом не только аморально, но и преступно. Я прошу правоохранительные органы однозначно реагировать на подобные факты, где четко прослеживается не только нарушение закона, но и возникает угроза для здоровья и жизни людей. Необходимо работать над созданием механизмов, которые не позволят подобным "коллекторам" чувствовать себя безнаказанными", — приводит пресс-служба слова Никитина.
Глава региона поблагодарил средства массовой информации за привлечение внимания к этой проблеме и дал поручение департаменту региональной безопасности Нижегородской области взять на контроль ход расследования и доложить о его итогах.
Деятельность коллекторских агентств в России привлекла внимание после ряда громких скандалов с участием их сотрудников, в том числе после поджога дома в Ульяновской области и угроз женщине в Москве сжечь ее ребенка за долги перед банком. Также сообщалось, что разбойное нападение на семью из трех человек из-за долгов произошло в Новосибирской области.
После этого президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий и ограничивающий деятельность коллекторов в России. Документ устанавливает правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности граждан и порядок их взаимодействия с кредиторами и взыскателями долгов (коллекторами). Закон прямо запрещает коллекторам применять физическую силу и угрожать ее применением, причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение.
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