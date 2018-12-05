Чайку попросили оценить приложение, позволяющее сообщать о нарушениях ПДД

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков попросил генерального прокурора РФ Юрия Чайку дать оценку работе приложения ПАК "Помощник Москвы", которое позволяет свидетелям сообщать властям при помощи фото или видеосъемки о нарушениях на дорогах.

ПАК "Помощник Москвы" — приложение, которое позволяет свидетелям сообщать властям о нарушениях на дорогах. К примеру, каждый желающий может установить в мобильном телефоне такое приложение, делать фото или видео нарушения и отправлять через приложение властям. Таким образом власти имеют право выписать штраф на основании данных комплекса ПАК.

"Прошу дать оценку действиям по привлечению автовладельцев к административной ответственности в упрощенном режиме в период с 2015 года по настоящее время по информации, переданной с использованием ПАК "Помощник Москвы", не включенного в федеральный реестр в качестве специального технического средства, работающего в автоматическом режиме и имеющего функции фото- и киносъемки, видеозаписи для обеспечения контроля за дорожным движением", — написал Лысаков в письме Чайке.

Политик считает необходимым выявить правовые основания, из-за которых должностные лица МАДИ в постановления о штрафах именуют ПАК "Помощник Москвы" специальным техническим средством фиксации правонарушений. При этом комплекс не получал данный статус от уполномоченного госоргана.

Кроме того, парламентарий обращает внимание на то, что активным пользователям ПАК "Помощник Москвы" начисляются бонусы, которые впоследствии монетизируются: обмениваются на подарки или на оплату парковки.

"Жажда бонусов спровоцировала поток недостоверной информации в ПАК "Помощник Москвы". Так, фотография, сделанная в определенном ракурсе и под определенным углом, может изменить визуальное восприятие места нахождения автомобиля и дорожной обстановки", — поясняет Лысаков.

Депутат подчеркивает, что не ставит вопрос об оспаривании права власти вести борьбу с нарушителями дорожного движения.

"Такая работа необходима и крайне важна. Но недопустимо применение механизмов, при которых использование незаконных методов маскируется благой идеей борьбы за законность и порядок, но основной целью ставится сбор денег с граждан, в том числе за мнимые правонарушения", — заключил он. —0-