Кедровое варенье и чай из черемши привезла Камчатка на Дни Дальнего Востока

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек — РИА Новости. Камчатский край представил на Дальневосточной ярмарке в Москве красную икру и рыбу, варенье из кедрового стланика, чай из черемши, сказки полуострова и календарь на 2019 год "Сказочная Камчатка", сообщил в среду РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

По его словам, павильон Камчатки на Тверской улице сделан в виде икринки, украшенной декоративными пайетками. Он разделен на три зоны: "Кроноцкий заповедник", "Комфорт" и "Восхождения, альпинизм". Посетителям рассказывают об экологических турах, гостиницах и базах отдыха Камчатки, о туристических маршрутах и предлагают совершить виртуальное путешествие по заповедным территориям.

Еще одной площадкой от Камчатки на Дальневосточной ярмарке стала фотозона — упряжка, где можно сфотографироваться с собаками породы хаски из питомника "Хасквишер". Щенков из этого питомника дарят победителям детской гонки "Дюлин", которая проходит в преддверии камчатской гонки "Берингия".

Собеседник агентства отметил, что Дальневосточная ярмарка в Москве будет работать всю эту неделю, до 9 декабря, а с 13 по 15 декабря "Дни Дальнего Востока в Москве" продолжит молодежный фестиваль в "Экспоцентре" на Красной Пресне.

"Москвичей заинтересовали поделки камчатских мастеров и народные танцы. Наша дальневосточная продукция — всегда свежая и натуральная. Это и рыбопродукция, и икра, и другие товары", — цитирует пресс-служба слова полномочного представителя правительства Камчатского края Владимира Романова.

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