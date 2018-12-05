Челябинск начнет подготовку волонтеров для саммитов БРИКС и ШОС в 2019 году

ЧЕЛЯБИНСК, 5 дек – РИА Новости. Центр подготовки волонтеров для саммитов БРИКС и ШОС, которые пройдут в 2020 году в Челябинске, откроется в городе осенью следующего года, сообщила в среду пресс-служба минобразования и науки региона.

"Осенью 2019 года в Челябинске откроется областной Дом волонтеров, который станет основной площадкой работы и подготовки волонтерского корпуса международных событий 2020 года. Инициатором создания регионального центра выступила ассоциация волонтеров Южного Урала, идею поддержал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Также на реализацию проекта был получен президентский грант на сумму 1,7 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Планируется, что площадка станет коворкинг-пространством с современным конференц-залом, рабочими зонами, медиацентром и местом для общения, обучения и отдыха добровольцев международных событий, уточняется в сообщении.

Главный Дом волонтеров расположится на улице Энгельса, 73, в настоящее время там идет подготовка по планировке и организации пространства, добавляется в сообщении.

Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в июле 2020 года в Челябинске, около 750 волонтеров, набор которых начнется в феврале 2019 года, будут помогать организаторам мероприятий, поясняет пресс-служба.