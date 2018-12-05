С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области пригласил жителей региона вносить предложения в стратегию социально-экономического развития области в онлайн-режиме на специализированном портале "Мониторинг Ленинградской области", передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, есть возможность проголосовать за проект, предложенный другими жителями области. Предложения, набравшие большее число голосов пользователей портала, будут изучены составителями стратегии и предложены к реализации.
Первый пакет инициатив от жителей области будет включен в стратегию уже к марту 2019 года. Однако процесс сбора пожеланий и проектов на этом не прекратится. Сайт станет полноценной площадкой для предложений и их обсуждения.
"Современные технологии позволяют нам услышать пожелания абсолютно всех жителей области, которые готовы поддержать реализацию наиболее важных инициатив, даже не выходя из дома", — отметил губернатор Александр Дрозденко, комментируя журналистам данную инициативу.