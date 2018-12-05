С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области пригласил жителей региона вносить предложения в стратегию социально-экономического развития области в онлайн-режиме на специализированном портале "Мониторинг Ленинградской области", передает корреспондент РИА Новости.

Сбор инициатив запущен в онлайн-режиме на специализированном портале "Мониторинг Ленинградской области". На сайте можно не только узнать подробности о приоритетах областной стратегии до 2030 года, но и внести свои идеи, которые позволят сделать жизнь в регионе лучше и комфортнее.

Кроме того, есть возможность проголосовать за проект, предложенный другими жителями области. Предложения, набравшие большее число голосов пользователей портала, будут изучены составителями стратегии и предложены к реализации.

Первый пакет инициатив от жителей области будет включен в стратегию уже к марту 2019 года. Однако процесс сбора пожеланий и проектов на этом не прекратится. Сайт станет полноценной площадкой для предложений и их обсуждения.

"Современные технологии позволяют нам услышать пожелания абсолютно всех жителей области, которые готовы поддержать реализацию наиболее важных инициатив, даже не выходя из дома", — отметил губернатор Александр Дрозденко, комментируя журналистам данную инициативу.

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