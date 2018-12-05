Собянин назвал развитие медицины в Москве одним из главных приоритетов

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Развитие медицины в Москве останется одним из важнейших приоритетов деятельности правительства города в ближайшие годы, заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на XVII ассамблее "Здоровье Москвы".

"Ничего дороже здоровья у москвичей, у людей, у граждан не существует. Мы со всей очевидностью это понимаем, понимаем этот запрос, и здравоохранение Москвы точно на месте стоять не будет", — сказал Собянин, отметив, что москвичи стали позитивнее относиться к успехам городского здравоохранения.

По его оценке, сегодня Москва по состоянию медицины находится в середине ведущих стран мира. "Я считаю, здравоохранение Москвы должно быть одним из лучших в мире. Я считаю, эта задача нам с вами по плечу", — заявил мэр.

Он также отметил, что показатели, которые демонстрирует сегодня московское здравоохранение, впечатляют. "Доступность врачей наших поликлиник выросла в 8-10 раз, снизилось время ожидания. В разы увеличилось количество высокотехнологичной медицинской помощи", — рассказал градоначальник.

При этом он отметил, что в нужно обратить внимание на модернизацию стационаров. "В ближайшее время уточним адресную инвестиционную программу и определим планы строительства новых корпусов на ближайшие пять лет", — заявил мэр.

Он напомнил, что Москва в свое время закупила много современного медицинского оборудования. "Но когда мы смотрим по прошествии семи-восьми лет, много оборудования морально и физически устарело. И если мы системно не займемся этой проблемой, через пять лет мы скатимся на уровень 2010 года. Это недопустимо", — добавил он.