В Иркутской области впервые провели операцию по трансплантации печени

ИРКУТСК, 5 дек – РИА Новости. Операция по пересадке печени впервые прошла в Приангарье, ее выполнили врачи Иркутской областной клинической больницы при участии специалистов из Новосибирской области, сообщает правительство Приангарья.

В июле министерство здравоохранения региона, ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова" Минздрава России и Российское трансплантологическое общество подписали соглашение о сотрудничестве в области донорства и трансплантации органов. Минздрав Приангарья разработал "дорожную карту" по развитию в регионе этой отрасли здравоохранения на период с 2018 по 2020 годы. Одной из конечных целей является открытие на базе Иркутской областной клинической больницы регионального центра координации органного донорства.

"Печень была пересажена 37-летнему мужчине. Сейчас его состояние соответствует тяжести оперативного вмешательства, проводится все необходимое лечение. Операция длилась 12 часов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пересадка печени была выполнена в Иркутске впервые. Медикам Приангарья помогали выполнить сложную операцию коллеги из Новосибирской области.

По словам главного врача Иркутской областной клинической больницы Петра Дудина, были также проведены две операции по пересадке почек. Мультиорганный забор органов прошел у донора, скончавшегося от массивного двухполушарного кровоизлияния в головной мозг. Всего в Иркутске сделано уже более 170 таких операций, только в 2018 году донорскую почку получили 13 пациентов.

Медиков поздравил с достигнутым результатом губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он также поручил министерству здравоохранения региона подготовить предложения о поощрении врачей, выполнивших сложную операцию.

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