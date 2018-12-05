В Пермском крае вспоминают жертв крупного пожара в клубе "Хромая лошадь"

Мемориал в память о погибших в клубе Хромая лошадь. Архивное фото

Мемориал в память о погибших в клубе Хромая лошадь. Архивное фото

УФА, 5 дек – РИА Новости. Жители Пермского края 5 декабря вспоминают жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", где погибли 156 человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пожар в клубе "Хромая лошадь" стал крупнейшим по числу жертв в постсоветской России. Он произошел 5 декабря 2009 года и унес жизни 156 человек, десятки людей пострадали, некоторые из них получили инвалидность.

"Сегодня, 5 декабря, в Перми проходят памятные мероприятия, посвящённые годовщине пожара в клубе "Хромая лошадь". Возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев пришли родственники и друзья погибших, представители краевых и городских властей, общественных организаций", — говорится в сообщении властей.