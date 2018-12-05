Путин заявил об увеличении грантов на поддержку волонтерского движения

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Размер грантов на поддержку волонтерского движения в РФ будет увеличиваться и в будущем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Международного форума добровольцев в Москве.

Он напомнил, что власти РФ выработали целую систему грантов в этой сфере, которая будет сохраняться и в 2019-м году, и в последующие годы. "Более того, мы эти гранты понемножку наращиваем, и так будет и в следующем году", — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что в России также создана целая система подготовки волонтеров для крупных международных мероприятий, следующее из которых — Универсиада в Красноярске в 2019-м году. При этом Путин назвал чрезвычайно важными и другие направления волонтерской деятельности — помощь людям, охрана лесов, охрана фауны и т.д.

"Все это требует, конечно, определенного сопровождения — и административного, и финансового. Сами волонтеры работают как правило бесплатно, но для того, чтобы создать условия для их работы, конечно, государство должно это сопровождать и финансами", — заметил президент.