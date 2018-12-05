Вечером в Москве ожидаются девятибалльные пробки

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ситуация на дорогах Москвы в вечерний час пик в среду ухудшится до 9 баллов, следует из сервиса "Яндекс.Пробки".

Ранее пробки в 9 баллов отмечались в Москве 27 и 30 ноября из-за снегопада. По данным сервиса, в среду девятибалльные пробки установятся в городе к 19.00 мск.

Вместе с тем, по состоянию на 14.00 мск, загруженность столичных дорог составляет 6 баллов. Автомобилистам сложно проехать на Садовом кольце от станции метрополитена "Красные ворота" до "Смоленской", а также от "Октябрьской" до улицы Земляной вал.

Кроме того, в центре города загружены Покровский и Яузский бульвары, улицы Солянка, Устьинский проезд, улицы Варварка и Ильинка, Москворецкая и Садовническая набережные, улица Крымский вал.

На ТТК отмечаются осложнения на Русаковской и Рижской эстакадах, в районе "Делового центра", "Лужников" и по Нижегородской эстакаде.