Собянин назвал главную проблему московского здравоохранения

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Главной проблемой московского здравоохранения стала онкология, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня онкология выступает на первый план. Это главная проблема московского здравоохранения и здоровья москвичей", — рассказал Собянин, выступая на XVII ассамблее "Здоровье Москвы".

Мэр подчеркнул, что перед врачами стоят очень серьезные задачи по своевременному выявлению онкологических заболеваний как в поликлиниках, так и в онкологических центрах.

Собянин призвал не забывать, что население Москвы с каждым годом становится все старше. "За восемь лет количество людей, живущих более 80 лет, удвоилось и сегодня составляет уже более 600 тысяч человек. Это ставит перед нами совсем иные задачи", — отметил мэр.

Перед московским здравоохранением он поставил задачу развивать патронажную и паллиативную помощь.

"Все эти направления должны развиваться в Москве, им должно уделяться первоочередное внимание", — добавил мэр.