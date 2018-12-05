Кузнецова настаивает на проведении системных проверок в детдомах

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Системные проверки в детских сиротских учреждениях, как после инцидентов в Амурской области, должны проводиться и в других регионах, заявила детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова.

Ранее сообщалось, что амурские следователи начали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о выявленных многочисленных нарушениях в детских домах-интернатах Амурской области. Кузнецова ранее сообщала о многочисленных травмах у детей, данные о которых, по ее словам, не передаются в соответствующие ведомства. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил проверить эту информацию в кратчайшее время.

Кузнецова выразила надежду, что проверки в Амурской области изменят ситуацию в целом в стране.

"Мы сейчас говорим о тех нарушениях, которые в этих учреждениях в принципе сегодня в той или иной части выявляются и уполномоченными по правам ребенка в регионах, нашими коллегами, и прокуратурой, и иными надзорными ведомствами. Очень важно, чтобы это привело к системным изменениям", — сказала Кузнецова в эфире телеканала "Россия-24".