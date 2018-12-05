Каждый волонтер достоин звания Добровольца России, заявил Путин

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что звания Добровольца России достоин каждый волонтер страны, поздравил волонтеров с их праздником, а также сделал с ними селфи на сцене.

"Этой статуэтки достоин каждый из вас, из тех, кто в зале, и тех, кого с нами нет, потому что все волонтерское движение невозможно поместить сюда, в одно, даже очень крупное, помещение. Поэтому поздравляю всех вас с Днем волонтера, поздравляю всех вас с вашими личными результатами", — сказал Путин на церемонии вручения ежегодной премии "Доброволец России – 2018", которая прошла в рамках Международного форума добровольцев во дворце спорта "ЦСКА Арена".

Президент также задал собравшимся вопрос, будут ли они продолжать доброе дело, и, получив удовлетворительный ответ, сделал селфи с собравшимися на сцене волонтерами.

Международный форум добровольцев — итоговое мероприятие Года добровольца (волонтера) в России — проходит в Москве 2-5 декабря. Деловая программа форума прошла 3-4 декабря на ВДНХ. Участниками мероприятия станут 15 тысяч волонтеров из 120 стран мира, рассказали в пресс-службе. —0-