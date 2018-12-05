Кузнецова раскритиковала органы опеки Амурской области

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила об абсолютном бездействии органов опеки и попечительства в отношении детей-сирот в Амурской области.

Амурские следователи начали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о выявленных многочисленных нарушениях в детских домах-интернатах Амурской области. Ранее Кузнецова заявляла, что нарушений, которые есть в детских домах-интернатах Приамурья, "не перечесть". Также она сообщала о многочисленных травмах у детей, данные о которых, по ее словам, не передаются в соответствующие ведомства.

"Хочется отметить абсолютное бездействие органов опеки и попечительства в отношении всех детей, в отношении которых это должно было осуществляться. Не составлено специальных актов. Они не наблюдают за условиями их жизни. Ни по одному ребенку не проводились обследования условий их жизни — ни по одному. В детском доме-интернате полтора года не было органов опеки и в интернате для детей-сирот", — сказала Кузнецова в эфире телеканала "Россия 24".

"Хочется, чтобы регион сделал выводы правильные из подобных происшествий", — отметила она.

Во вторник губернатор Амурской области Василий Орлов поручил проверить информацию о нарушениях в детских домах-интернатах в кратчайшее время.