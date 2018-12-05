Государство продолжит оказывать поддержку волонтерам, заявил Путин

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Государство продолжит оказывать поддержку волонтерам, эту тему обсудит госсовет, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Международном форуме добровольцев.

"Это не значит, что волонтерское движение заканчивается, если заканчивается Год волонтера в 2018 году, разумеется, волонтерское движение будет продолжаться. И, разумеется, будет продолжаться государственная поддержка волонтеров, вот скоро мы с коллегами на госсовете будем об этом говорить и думать о том, что можно сделать для того, чтобы помочь вам дополнительно", — сказал Путин.

Международный форум добровольцев — итоговое мероприятие Года добровольца (волонтера) в России — проходит в Москве 2-5 декабря. Деловая программа форума прошла 3-4 декабря на ВДНХ. Участниками мероприятия станут 15 тысяч волонтеров из 120 стран мира, рассказали в пресс-службе.