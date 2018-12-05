В Сургуте аэропорт назовут в честь первооткрывателя югорской нефти

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 дек — РИА Новости. Аэропорт Сургута, крупнейшая воздушная гавань Ханты-Мансийского автономного округа, получит имя первооткрывателя нефти в регионе Фармана Салманова в рамках проекта "Великие имена России", сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Уточняется, что имя знаменитого геолога стало лидером в Сургуте и Нижневартовске — двух городах автономного округа, участвующих в проекте.

"В этих случаях в качестве общего критерия учитывалось процентное соотношение голосов, отданных за кандидата в каждом городе. Так, за Фармана Салманова в Сургуте — 58% голосов, 45% — в Нижневартовске. Таким образом, аэропорт Сургута получит имя легендарного геолога Фармана Салманова", — рассказали в департаменте.

Власти региона отметили, что ученый, проработав в Западной Сибири более 30 лет, участвовал в разведке более 130 месторождений нефти и газа. Салманов был уверен, что в Сургуте и прилегающих районах есть нефть, вскоре доказав это своим оппонентам. Первая скважина неподалеку от селения Мегион, где сегодня находится одноименный город, дала фонтан нефти в марте 1961 года.

Как подчеркнула председатель общественной палаты Югры Ирина Максимова, проект "Великие имена России" позволяет жителям сохранить историю, не забывать про земляков, которые внесли огромный вклад развитие их родного края. "Югорчане проголосовали за Фармана Салманова. Это говорит о том, что мы помним тех, благодаря кому мы живем на этой земле, кто работал здесь не по должности, а по внутреннему стремлению", — приводят в департаменте слова Максимовой.

Нижневартовск по итогам голосования ждет второй тур. В департаменте общественных и внешних связей округа пояснили, что местный аэропорт будет предложено назвать в честь одного из трех выдающихся деятелей: героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Николая Архангельского, бывшего главы региона Александра Филипенко и известного нефтяника Виктора Муравленко.

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