МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственные законопроекты, направленные на повышение качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг в социальной сфере.

"Основной задачей законопроекта является повышение качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальная защита, занятость населения, физическая культура и спорт", — говорится в пояснительной записке к одному из законопроектов.

Отмечается, что законопроект направлен на создание равных условий для государственных и негосударственных организаций, участвующих в оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, устраняя сложившееся неравенство в сфере финансового обеспечения такой деятельности.

Проект предусматривает возможность участия потребителя услуг в выборе исполнителя, обеспечивая оказание госуслуг в социальной сфере на основе принципа "деньги следуют за потребителем".

Кроме того, предусматриваются права потребителей на надлежащее оказание им услуг в социальной сфере, бесплатное получение в доступной форме информации о правах и обязанностях, видах услуг в соцсфере, сроках, порядке и об условиях их предоставления, а также тарифах и стоимости. Закрепляются также требования, предъявляемые к исполнителям услуг, а также их обязанности.

Вторым законопроектом правительство предлагает предусмотреть привлечение негосударственных организаций к оказанию государственных (муниципальных) услуг путем использования конкурентных способов отбора исполнителей — конкурсов и сертификатов.