Организаторам концертов Хаски и Элджея посоветовали писать на афишах "18+"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Экспертный совет нижегородского управления Федеральной антимонопольной службы рекомендовал организаторам концертов Хаски, Элджея, Монеточки и ряда других групп маркировать афиши возрастным ограничением "18+", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В экспертный совет по применению законодательства о рекламе поступило обращение по поводу рекламы выступлений на нижегородских концертных площадках музыкальных групп "Хлеб", GONE.FLUDD, Within Temptation, Jah Khalib, Ганвест, HammAli & Navai, The Hatters, ANIMAL ДЖАЗ, Монеточка, Feduc, Little Big, Элджей, Rock & Beer Festival, Anacondaz, Face, Пошлая Молли, Хаски, ATL. По мнению заявителя, тексты музыкальных произведений этих групп противоречат требованиям федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

"По итогам обсуждения эксперты приняли решение направить рекомендации о том, что при размещении рекламы концертных мероприятий организаторы должны ответственно относиться к репертуару исполнителей и указанным на афише возрастным ограничениям. Если репертуар исполнителя содержит произведения, изобилующие обсценной лексикой, концертную афишу должно маркировать возрастное ограничение "18+", чтобы дети даже случайно не могли попасть на такие мероприятия", — заявил заместитель руководителя управления ФАС по Нижегородской области Сергей Смирнов.

Он подчеркнул, что за несоблюдение закона предусмотрена административная ответственность, а экспертный совет выносит рекомендации, чтобы предотвратить нарушение.

В конце сентября группа родителей в Нижнем Новгороде направила обращение к детскому омбудсмену Маргарите Ушаковой, а также в Роспотребнадзор и региональные министерства образования и культуры с просьбой запретить концерты "деструктивных" исполнителей, среди которых были названы Монеточка, Пошлая Молли, Jah Khalib, Feduk, ATL, Face, Хаски и другие. По мнению заявителей, песни этих исполнителей содержат пропаганду алкоголя и наркомании, рискованного и суицидального поведения, изобилуют ненормативной лексикой.

Уполномоченный по правам ребенка направила письмо в прокуратуру с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении руководства концертного зала, где, по информации родителей, проходят концерты названных исполнителей, к административной ответственности. В итоге, по сообщению прокуратуры Нижегородской области, концерты пяти исполнителей в Нижнем Новгороде были отменены из-за нарушений, касающихся защиты детей от причиняющей вред их здоровью и развитию информации.