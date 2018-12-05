В Мордовии более 20 тысяч человек вовлечены в добровольческое движение

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Более 20 тысяч человек и 40 общественных организаций вовлечено в добровольческое движение в Мордовии, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на главу региона Владимира Волкова.

Мордовия вошла пятерку победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел", организованного Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке Роспатриотцентра. В этом конкурсе приняли участие 56 субъектов Российской Федерации.

"Волонтерство Мордовии развивается хорошими темпами. В добровольческое движение вовлечено более 20 тысяч человек и 40 общественных организаций. Волонтёрские отряды созданы почти в каждом образовательном учреждении, которых насчитывается более 200т", — цитируются в сообщении слова Волкова.

В конкурсной заявке регион представил комплексную программу, включающую в себя лучшие региональные практики добровольчества, в числе которых образовательные программы и обучающие мероприятия для добровольцев, работа по различным направлениям: "Волонтеры-медики", "Волонтеры Победы", "Юные добровольцы", "Серебряные добровольцы" и другие.

"Члены экспертного совета высоко оценили проекты и практики Республики Мордовия, и по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе регион занял пятое место из числа всех заявок и третье место в ПФО. Сумма субсидии на реализацию комплекса мероприятий "Вовлечение граждан Республики Мордовия в волонтерскую деятельность" составила 9 720 000 рублей", — отмечается в сообщении.

Кроме того, регион представил проект создания ресурсного центра на базе Мордовского государственного университета имени Огарева, который продолжит деятельность работы волонтерского центра чемпионата мира по футболу 2018.

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