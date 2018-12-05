В Мордовии более 20 тысяч человек вовлечены в добровольческое движение

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Более 20 тысяч человек и 40 общественных организаций вовлечено в добровольческое движение в Мордовии, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на главу региона Владимира Волкова.
"Волонтерство Мордовии развивается хорошими темпами. В добровольческое движение вовлечено более 20 тысяч человек и 40 общественных организаций. Волонтёрские отряды созданы почти в каждом образовательном учреждении, которых насчитывается более 200т", — цитируются в сообщении слова Волкова.
В конкурсной заявке регион представил комплексную программу, включающую в себя лучшие региональные практики добровольчества, в числе которых образовательные программы и обучающие мероприятия для добровольцев, работа по различным направлениям: "Волонтеры-медики", "Волонтеры Победы", "Юные добровольцы", "Серебряные добровольцы" и другие.
Кроме того, регион представил проект создания ресурсного центра на базе Мордовского государственного университета имени Огарева, который продолжит деятельность работы волонтерского центра чемпионата мира по футболу 2018.